L'exposition aux valeurs du secteur de la technologie aux États-Unis ne va pas sans risque, rappellent Patrick Schöwitz, directeur de la Stratégie multi-actifs et Benjamin Mandel, stratégiste, au sein de l'équipe Multi-Asset Solutions de JPMorgan AM. Les valeurs de croissance qui ont alimenté les performances boursières exceptionnelles de ces dernières années ainsi que la reprise rapide qui a suivi le choc de la Covid-19 sont les mêmes qui font des États-Unis un marché à plus forte volatilité avec un bêta plus élevé, tout au moins à court terme.Symptomatique d'une concentration croissante du marché, cette évolution reflète l'influence du comportement grégaire des investisseurs, les fluctuations du sentiment et les valorisations élevées, ainsi que des fondamentaux des entreprises, soulignent Patrick Schöwitz et Benjamin Mandel.JPMorgan AM continue de surpondérer les actions américaines et apprécie leur exposition à la technologie en combinaison avec des marchés d'actions cycliques comme les marchés émergents et l'Europe.Compte tenu du caractère moins défensif du S&P 500 et du fait que les rendements obligataires sont écrasés par la politique monétaire, il est devenu plus difficile de trouver des couvertures de portefeuille efficaces, reconnaît la société de gestion.