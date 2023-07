Les marchés boursiers asiatiques ont connu une hausse prudente lundi, les investisseurs attendant une mesure clé de l'inflation américaine et le début d'une nouvelle saison de résultats d'entreprises.

Les marchés obligataires étaient encore incertains après que les récentes ventes massives aient conduit les rendements à des sommets pluriannuels dans l'ensemble des pays développés, rendant les actions moins attrayantes par rapport à ces derniers.

La flambée des rendements a mis sous pression les opérations de portage populaires sur le marché des devises, qui ont vu le yen japonais se redresser fortement à la fin de la semaine dernière, en grande partie au détriment du dollar américain.

Les courants croisés ont créé un contexte incertain et l'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a progressé de 0,1 % dans les premiers échanges.

Le Nikkei japonais s'est raffermi de 0,3 %, tandis que la Corée du Sud a gagné 0,1 %.

Les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq ont tous deux peu changé, après avoir légèrement reculé la semaine dernière.

La saison des résultats commence plus tard cette semaine avec JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, State Street et PepsiCo parmi les noms qui seront publiés.

"Le consensus s'attend à une baisse de 9 % du bénéfice par action du S&P 500 par rapport à l'année précédente, en raison de la stagnation de la croissance des ventes et de la compression des marges", ont noté les analystes de Goldman Sachs.

"Nous pensons que les entreprises seront en mesure d'atteindre la barre basse fixée par le consensus", ont-ils ajouté. "Les révisions négatives des BPA pour 2023 et 2024 semblent avoir atteint leur niveau le plus bas et le sentiment de révision s'est amélioré."

Cette semaine, des données importantes sur les prix à la consommation aux États-Unis devraient montrer que l'inflation globale a ralenti à son niveau le plus bas depuis le début de 2021, à 3,1 %, et que l'inflation de base s'est ralentie à 5,0 %.

Les marchés pensent toujours que la Réserve fédérale est susceptible de relever ses taux plus tard ce mois-ci, mais un IPC faible pourrait réduire le risque d'une nouvelle hausse en septembre.

Actuellement, les contrats à terme impliquent une probabilité d'environ 90 % d'une hausse à 5,25-5,5 % ce mois-ci, et une probabilité de 24 % d'une hausse en septembre.

Les responsables de la Fed se sont surtout montrés optimistes dans leurs communications, tandis que le marché a également anticipé des taux plus élevés en Europe et au Royaume-Uni. La banque centrale du Canada se réunit cette semaine et les marchés estiment à 67 % le risque d'une nouvelle hausse.

Le risque de taux mondiaux plus élevés pendant plus longtemps a causé des dégâts sur les marchés obligataires, où les rendements américains à 10 ans ont bondi de 23 points de base la semaine dernière, les rendements allemands de 24 points de base et les rendements britanniques de 26 points de base.

Tôt lundi, les rendements américains à deux ans s'établissaient à 4,946 %, après avoir atteint la semaine dernière le niveau record de 5,12 % en 16 ans.

La hausse des rendements des pays développés a provoqué des secousses sur les marchés des devises, en particulier sur les opérations de portage où les investisseurs empruntent des yens à des taux très bas pour investir dans les devises à haut rendement des marchés émergents.

Le résultat net a été une ruée pour fermer les positions courtes en yen, ce qui a permis à la monnaie japonaise de se redresser dans tous les domaines la semaine dernière. Le dollar s'est établi à 142,30 yens, après avoir perdu 1,3 % vendredi, tandis que l'euro s'est maintenu à 155,96 yens. La monnaie unique est restée ferme face au dollar, à 1,0962 dollar.

L'une des opérations de portage les plus populaires a été la vente à découvert de yens et la vente à découvert de pesos mexicains, et le peso a chuté de 1,8 % par rapport au yen vendredi.

Sur les marchés des matières premières, l'or est resté stable à 1 923 dollars l'once, après avoir légèrement progressé la semaine dernière.

Les prix du pétrole ont baissé dans les premiers échanges, après avoir atteint des sommets de neuf semaines la semaine dernière, lorsque les principaux exportateurs, l'Arabie saoudite et la Russie, ont annoncé de nouvelles réductions de la production.

Le Brent a perdu 35 cents à 78,12 dollars le baril, tandis que le brut américain a perdu 40 cents à 73,46 dollars.