La hausse vertigineuse des actions du fabricant de puces Nvidia a permis au SPDR S&P 500 ETF Trust de devenir le premier fonds négocié en bourse à dépasser les 500 milliards de dollars d'actifs, selon les acteurs du marché.

Le fonds le plus important et le plus liquide qui suit l'indice Standard & Poor's 500 a dépassé les 500 milliards de dollars jeudi, selon son émetteur, State Street Global Advisors. Il dispose actuellement d'environ 502 milliards de dollars d'actifs.

Une grande partie de ces gains provient de l'envolée de Nvidia, dont la forte pondération dans l'indice S&P 500 lui confère une influence considérable sur les mouvements de l'indice. Les actions de la société ont grimpé de près de 60 % depuis le début de l'année et ont encore progressé de 8,9 % au cours de la seule semaine dernière, grâce à une forte hausse après la publication des résultats jeudi.

Selon Todd Rosenbluth, stratégiste en chef des ETF chez VettaFi, cela est dû au fait que Nvidia a atteint de nouveaux sommets plutôt qu'à une nouvelle demande pour l'ETF.

Nvidia, l'une des sept valeurs dites "Magnificent Seven" qui ont contribué à la hausse des marchés cette année, représente 4,5 % de l'indice S&P 500. L'indice est en hausse de 6,7 % depuis le début de l'année.

La société a brièvement atteint une valeur de marché de 2 000 milliards de dollars pour la première fois vendredi, grâce à une demande insatiable pour ses puces qui ont fait de l'entreprise de la Silicon Valley le pionnier de l'essor de l'intelligence artificielle générative.

Si l'ETF SPDR continue de dominer les volumes d'échanges et la liquidité, et s'il est arrivé en tête de la liste des ETF ayant enregistré les flux les plus importants l'année dernière, deux autres ETF à large marché se sont imposés comme des challengers ces dernières années.

Les flux vers l'iShares Core S&P 500 ETF de BlackRock Inc. et le Vanguard S&P 500 ETF ont augmenté plus rapidement sur l'ensemble des trois dernières années, selon les données de LSEG.

Ensemble, les trois ETF représentent aujourd'hui environ 1 350 milliards de dollars sur les 8 400 milliards de dollars d'actifs totaux investis dans les ETF aux États-Unis, a indiqué M. Rosenbluth. (Reportage de Suzanne McGee ; Reportage complémentaire de Saqib Iqbal Ahmed ; Rédaction d'Ira Ioseabshvili et David Gregorio)