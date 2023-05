Les investisseurs mondiaux tentent de déterminer comment l'accord provisoire sur le relèvement du plafond de la dette des États-Unis pourrait se répercuter sur les marchés, alors que les parlementaires s'efforcent de faire adopter l'accord par le Congrès avant la date butoir du 5 juin.

Un accord sur le relèvement du plafond de la dette de 31 400 milliards de dollars, annoncé par la Maison Blanche et les Républicains de la Chambre des représentants samedi en fin de journée, permettrait d'éviter un défaut de paiement catastrophique des États-Unis et stimulerait l'appétit général pour le risque, tout en soutenant certains des secteurs qui ont été laissés pour compte dans le rallye technologique de cette année, tels que les valeurs cycliques et les petites capitalisations, ont déclaré les investisseurs.

La première réaction a été positive. Les contrats à terme de Wall street ont augmenté, avec le S&P 500 e-minis en hausse de 0,2 % et le Nasdaq e-minis en hausse de 0,3 % . Les contrats à terme sur les bons du Trésor américain ont augmenté d'environ 0,2 %, ce qui laisse présager une baisse des rendements du Trésor américain à la reprise des échanges obligataires. Les marchés américains étaient fermés en raison d'un jour férié.

Les taux d'intérêt à cinq ans des États-Unis

américains à cinq ans se sont resserrés

Ce qui signifie que le coût de l'assurance contre le risque d'une défaillance de la dette américaine a diminué. Le Dollar Index est resté stable à 104,26.

Mais certains investisseurs craignent que les réductions de dépenses proposées ne pèsent sur la croissance américaine. En temps utile, le processus de négociation qui a permis d'éviter de justesse un défaut de paiement menace de saper la position des États-Unis auprès des agences de notation.

Bien que l'accord sur le plafond de la dette conclu par la Maison-Blanche soit une excellente nouvelle, le gouvernement américain reste confronté à un problème de trésorerie et le temps est essentiel pour finaliser les accords, a déclaré Bob Stark, responsable mondial de la stratégie de marché chez Kyriba, une société de gestion financière et de trésorerie. L'accord sur le plafond de la dette n'est que la première étape pour sauver le gouvernement du bord de l'illiquidité.

L'accord suspend le plafond de la dette jusqu'en janvier 2025 en échange d'une limitation des dépenses et d'une réduction des programmes gouvernementaux. Les marges étroites à la Chambre des représentants et au Sénat signifient que les modérés des deux camps devront soutenir le projet de loi.

Vendredi, la secrétaire d'État au Trésor, Janet Yellen, a fixé une date limite pour le relèvement du plafond de la dette fédérale, déclarant que le gouvernement serait en défaut de paiement si le Congrès ne relevait pas le plafond de la dette d'ici au 5 juin.

UN ACCIDENT DE LA ROUTE ?

Étant donné que le marché du Trésor américain, d'une valeur de 24 300 milliards de dollars, est à la base du système financier mondial, une défaillance - ou même une défaillance évitée de justesse - pourrait déclencher une volatilité massive sur les marchés mondiaux.

L'incertitude a périodiquement pesé sur les marchés boursiers au cours de la semaine dernière, bien que la plupart des investisseurs et des analystes aient déclaré qu'ils s'attendaient à un accord de dernière minute. L'optimisme quant à l'imminence d'un accord sur le plafond de la dette et les gains considérables enregistrés par les valeurs liées à l'intelligence artificielle ont permis à l'indice S&P 500 de clôturer vendredi à son plus haut niveau depuis août 2022. Il est en hausse de 9,5 % depuis le début de l'année.

Parmi les secteurs du marché qui devraient bénéficier d'un accord, on trouve les valeurs de la défense, qui ont été à la traîne pendant les négociations, ainsi que les secteurs cycliques du marché et les valeurs de l'énergie, a déclaré Quincy Krosby, stratège mondial en chef chez LPL Financial.

L'espoir est que l'approbation de cet accord provisoire contribuera à soutenir le marché dans son ensemble et pas seulement la poignée de grands noms de la technologie qui ont maintenu le marché en territoire positif, a-t-elle ajouté.

Stuart Kaiser, responsable de la stratégie de négociation des actions chez Citi, a déclaré qu'un accord pourrait être légèrement positif pour les marchés des actions au niveau de l'indice, mais qu'il pourrait donner un coup de pouce plus important aux secteurs qui sont restés à la traîne cette année, y compris les actions des sociétés dont les bilans sont plus faibles et les actions à petite capitalisation.

Mais les acteurs du marché se méfient également de l'impact des plafonds de dépenses proposés sur des secteurs spécifiques ainsi que sur l'économie américaine dans son ensemble.

Les investisseurs se concentreront désormais sur le coût des réductions de dépenses pour la santé de l'économie américaine, a déclaré M. Stark. Quel sera l'impact de ces réductions de dépenses sur le PIB et la croissance économique ?

Entre-temps, les querelles de clocher à Washington pourraient également inciter les agences de notation à abaisser la note de la dette américaine. L'agence de notation Fitch a placé mercredi dernier les États-Unis sous surveillance en vue d'une éventuelle révision à la baisse, tandis que DBRS Morningstar a placé jeudi les notes de crédit américaines sous surveillance avec des "implications négatives".

S&P Global Ratings a retiré aux États-Unis leur note maximale très convoitée à la suite d'un bras de fer sur le plafond de la dette en 2011, quelques jours après un accord de dernière minute qui, selon l'agence de l'époque, ne stabilisait pas "la dynamique de la dette à moyen terme."

L'abaissement de la note a contribué à la chute des actions américaines, le S&P 500 perdant quelque 17 % entre la fin juillet et la mi-août 2011.

S&P Global Ratings, Fitch et Moody's n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Les investisseurs s'attendent également à une volatilité potentielle des obligations d'État américaines, car le Trésor devrait rapidement remplir ses coffres vides en émettant des obligations une fois que le plafond de la dette aura été relevé, aspirant potentiellement des centaines de milliards de dollars de liquidités sur le marché.

"Nous aurons l'optimisme qu'un accord est conclu et qu'une véritable crise est évitée, et la redoutable fuite de liquidités en même temps, a déclaré Damien Boey, macro-stratège chez BarrenJoey à Sydney, en Australie. Je pense que vous constaterez que la volatilité des taux d'intérêt augmentera, ce qui entraînera les banques et les titres de croissance non-AI à la traîne".