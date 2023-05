Un accord potentiel sur le relèvement du plafond de la dette américaine pourrait inciter les gestionnaires de fonds à réduire leurs positions dans les grandes valeurs technologiques et de croissance qui ont été des refuges cette année et à se tourner vers le reste du marché, selon certains investisseurs.

Des bilans solides et des flux de trésorerie prévisibles ont fait des actions mégacapitalisations telles que Alphabet, la société mère de Google, Microsoft Corp et Amazon.com des refuges attrayants au cours des derniers mois, alors que les investisseurs s'inquiétaient de tout, du plafond de la dette au désordre bancaire américain.

Cela a fait grimper le prix de leurs actions et les indices boursiers, tout en laissant d'autres actions à la traîne.

Les mégacapitalisations technologiques pèsent lourd dans les principaux indices. Selon un rapport de la Deutsche Bank, c'est à leur hausse que l'on doit l'intégralité du gain de 8,3 % enregistré par le S&P 500 depuis le début de l'année, jusqu'à la clôture de mercredi. Sans elles, l'indice serait en baisse de 0,5 % pour l'année, selon l'étude. À la clôture de jeudi, l'indice était en hausse de 9,3 %.

Si un accord sur le plafond de la dette est conclu, "la tendance observée ces derniers mois s'inversera", a déclaré Michael O'Rourke, stratège en chef de Jones Trading, qui est plus optimiste sur les fonds négociés en bourse S&P 500 à pondération égale que sur l'indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière. "Le marché dans son ensemble évalue beaucoup plus de risques que ces méga-capitalisations, et à l'avenir, une résolution pourrait signifier que le marché s'élargit et surpasse ce groupe."

Les investisseurs surveillent Washington à la recherche de signaux indiquant que la Maison-Blanche parviendra à un accord avec les républicains du Congrès pour relever la limite d'emprunt des États-Unis avant la date dite "X" du 1er juin, date à laquelle, selon le département du Trésor, le gouvernement fédéral n'aura plus d'argent pour payer ses factures. Le président Joe Biden et le principal républicain du Congrès américain, Kevin McCarthy, ont tous deux exprimé leur confiance mercredi dans la conclusion d'un accord, évitant ainsi des retombées qui ne manqueraient pas d'ébranler les marchés financiers.

Les écarts sur les swaps de défaut de crédit à un an du gouvernement américain - des mesures basées sur le marché du risque de défaut de paiement - ont diminué au cours des derniers jours en raison des signes de progrès dans les discussions sur le plafond de la dette, s'établissant à 154 points de base jeudi, soit environ 20 points de base en dessous des niveaux de la semaine dernière, selon les données de S&P Global Market Intelligence.

Une récente enquête de BofA Global Research auprès de gestionnaires de fonds internationaux a montré que 71 % d'entre eux pensent qu'un accord sur le relèvement du plafond de la dette sera conclu avant la date butoir.

Randy Frederick, directeur général du trading et des produits dérivés au Schwab Center for Financial Research, estime qu'un accord inciterait les investisseurs à se tourner à nouveau vers les titres du Trésor américain à plus court terme, que certains évitent en raison des inquiétudes liées au plafond de la dette. Un accord pourrait également stimuler les actions des entreprises des secteurs qui bénéficient de la vigueur continue de l'économie américaine, comme la consommation discrétionnaire, a déclaré M. Frederick.

Les entreprises géantes à forte capitalisation qui ont des bilans énormes ont été un endroit agréable pour se cacher", a-t-il déclaré. "Nous nous attendons à un retour vers les bons du Trésor, qui offrent un bon rendement, et vers d'autres segments du marché des actions qui sont restés à la traîne.

Bien entendu, il est peu probable que les investisseurs abandonnent complètement les valeurs technologiques, après une décennie au cours de laquelle cette catégorie a tiré les marchés vers le haut. L'enthousiasme suscité par l'intelligence artificielle, qui a dopé certaines mégacapitalisations cette année, est un autre facteur qui pourrait soutenir la catégorie.

Nombreux sont ceux qui considèrent également qu'un élargissement de la hausse des actions est un signe encourageant de la santé générale des marchés.

Pour que le marché envoie un signal plus fort justifiant la direction, nous aurons besoin de voir ... une amélioration de la largeur/participation, a écrit John Lynch, directeur des investissements chez Comerica Wealth Management, plus tôt cette semaine.

En temps utile, le plafond de la dette n'est que l'une des nombreuses préoccupations qui pèsent sur le marché. Les craintes que le resserrement agressif de la politique monétaire de la Réserve fédérale ne réduise la croissance économique, ainsi que les inquiétudes liées aux récentes turbulences dans le secteur bancaire, sont susceptibles de persister, même si un défaut de paiement est évité.

Paul Christopher, responsable de la stratégie des marchés mondiaux au Wells Fargo Investment Institute, s'attend à ce que les parlementaires parviennent à un accord pour prolonger le plafond de la dette jusqu'en septembre.

Parmi les secteurs qu'il privilégie, il y a celui de la santé, un secteur du marché considéré comme un refuge en temps utile.

Le marché a été très instable, a-t-il déclaré. "Nous pensons que les investisseurs vont bientôt se pencher sur la question et essayer de trouver des secteurs qui généreront des revenus en cas de ralentissement de la croissance. (Reportage de David Randall ; Reportage complémentaire de Davide Barbuscia ; Rédaction d'Ira Iosebashvili et David Gregorio)