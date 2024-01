* Le S&P commence l'année avec une première baisse sur deux jours depuis 2015

* La réaction du marché à la publication du compte-rendu de la réunion de décembre de la Fed a été mitigée

* Charles Schwab, Blackstone glissent sur l'abaissement de la note de Goldman.

* La hausse des prix du pétrole stimule les valeurs énergétiques, déprime les compagnies aériennes

* Les indices ont baissé : Dow 0,76%, S&P 0,8%, Nasdaq 1,18%.

3 janvier (Reuters) - Les indices boursiers américains ont terminé la deuxième séance de l'année en baisse, dans le cadre de prises de bénéfices prolongées, mercredi, après une fin d'année 2023 en fanfare, le compte rendu de la réunion de décembre de la Réserve fédérale n'ayant pas réussi à dissiper le marasme qui pèse sur les marchés.

C'est la première fois que l'indice de référence S&P 500 commence l'année par deux baisses consécutives depuis qu'il a entamé 2015 par un dérapage de trois séances. Il s'agit également de son plus mauvais résultat sur deux jours, en pourcentage, depuis la fin du mois d'octobre.

Ce recul contraste avec le parcours fulgurant des trois principaux indices de référence de Wall Street au cours des deux derniers mois de l'année. La semaine dernière, le S&P 500 a frôlé son record historique en clôture, les signes de ralentissement de l'inflation ayant incité les investisseurs à parier sur un calendrier agressif de réduction des taux d'intérêt.

Toutefois, les investisseurs se sont montrés prudents jusqu'à présent en 2024, se méfiant de l'orientation attendue de la banque centrale américaine vers des baisses de taux cette année et de la rapidité avec laquelle ces baisses pourraient être mises en œuvre. Alors que l'on s'attend généralement à ce que la Fed maintienne ses taux en janvier, les opérateurs ont évalué à 67 % la probabilité d'une réduction de 25 points de base en mars, selon l'outil FedWatch de CMEGroup.

Les minutes de la Fed publiées mercredi ont apporté un nouvel éclairage, les décideurs semblant de plus en plus convaincus que l'inflation était sous contrôle, que les "risques de hausse" diminuaient et qu'ils s'inquiétaient de plus en plus des dommages qu'une politique monétaire "trop restrictive" pourrait causer à l'économie.

Cependant, peu d'éclaircissements ont été apportés sur la date à laquelle les réductions de taux pourraient commencer.

"Le marché voulait savoir quand et dans quelle mesure la Fed allait baisser ses taux, et il ne l'a pas obtenu - même si ce n'est pas le rôle de la Fed", a déclaré Jason Betz, conseiller en gestion de patrimoine chez Ameriprise Financial.

"Ce que nous voyons dans les ventes d'aujourd'hui, c'est peut-être un peu de frustration face au manque de transparence perçu de la part de la Fed".

M. Betz a noté que les prises de bénéfices sur les gains de 2023 et les réajustements pour la nouvelle année étaient probablement aussi des facteurs qui influençaient la pensée des traders.

Les actions des grandes capitalisations sensibles aux taux d'intérêt ont chuté, Nvidia , Apple et Tesla terminant en baisse de 0,7 % à 4 %.

Le S&P 500 a perdu 38,02 points, soit 0,8 %, pour terminer à 4 704,81 points, tandis que le Nasdaq Composite a perdu 173,73 points, soit 1,18 %, pour atteindre 14 592,21 points. L'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 284,85 points, soit 0,76 %, à 37 430,19 points.

Les actions des compagnies aériennes ont été mises sous pression par la hausse des prix du pétrole, à la suite de perturbations dans le principal champ pétrolifère de Libye, ce qui a suscité des inquiétudes quant aux coûts du carburant. L'indice S&P 1500 des compagnies aériennes a chuté de 4 %.

La hausse des prix du brut a soutenu l'indice de l'énergie, qui a progressé de 1,5 %, ce qui en fait le principal gagnant parmi la minorité de secteurs de l'indice S&P en territoire positif.

Le secteur financier a été l'un des secteurs à la baisse, perdant 0,8 %, Charles Schwab et Blackstone faisant partie de ceux qui ont tiré l'indice vers le bas. Ils ont chuté de 3 % et 4,6 %, respectivement, après que Goldman Sachs a rétrogradé les actions de "acheter" à "neutre".

Cependant, Citigroup a progressé pour la deuxième journée consécutive, augmentant de 1,1 % pour atteindre son plus haut niveau depuis la mi-août 2022, la banque continuant à bénéficier d'un relèvement de son objectif de cours et d'un rapport d'analyste optimiste de Wells Fargo publié la veille.

Le volume sur les bourses américaines était de 11,84 milliards d'actions, par rapport à la moyenne de 12,35 milliards sur les 20 derniers jours de bourse. (Reportage de Sruthi Shankar et Shristi Achar A à Bengaluru et David French à New York ; Rédaction de Shinjini Ganguli et Richard Chang)