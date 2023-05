Les résultats des entreprises américaines pour le premier trimestre sont en train de s'achever, mais les investisseurs recevront dans les prochains jours une dernière salve de rapports de la part de certains grands détaillants, qui pourraient proposer des détails supplémentaires sur les perspectives de bénéfices et sur la situation des consommateurs.

Les investisseurs sont impatients de voir si les derniers résultats de la saison des bénéfices suffiront à rendre positive l'estimation des bénéfices du premier trimestre de l'indice S&P 500 en glissement annuel.

Jusqu'à présent, les résultats de la saison des bénéfices ont été bien meilleurs que prévu.

Sur la base des rapports de 457 sociétés du S&P 500 en date de vendredi et des estimations des analystes pour le reste des composants, les bénéfices du premier trimestre du S&P 500 ont été estimés en baisse de seulement 0,6 % en glissement annuel, selon les données de Refinitiv. Cette estimation est à comparer à une baisse prévue de 5,1 % lorsque la période de déclaration commençait au début du mois d'avril.

"Il y a beaucoup de raisons de s'inquiéter pour le reste de l'année, mais le risque d'une nouvelle contraction brutale des marges bénéficiaires a considérablement diminué", a écrit Jeffrey Buchbinder, stratégiste en chef pour LPL Financial, dans une note publiée lundi.

Néanmoins, des rapports clés sont attendus cette semaine : Home Depot Inc. tôt mardi, Target Corp. mercredi et Walmart Inc. jeudi.

"Les détaillants seront importants parce qu'ils seront un signe clair de la direction que prend le consommateur. Je pense que les grandes enseignes se porteront bien et que les enseignes spécialisées auront un mélange de bons et de mauvais résultats", a déclaré Peter Tuz, président de Chase Investment Counsel à Charlottesville, en Virginie.

Le S&P 500 et le Dow Jones ont tous deux enregistré des pertes la semaine dernière. Parmi les éléments négatifs de la semaine, des données publiées vendredi ont montré que le moral des consommateurs américains en mai avait baissé à son plus bas niveau depuis six mois.