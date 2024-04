Les craintes d'une escalade du conflit au Moyen Orient ont pesé sur la tendance hier à New-York, l'indice S&P500 ayant terminé non loin de son plus bas du jour, en baisse de 1.2% à 5061 points.

Les opérateurs ont ainsi relégué au second plan les bons résultats de Goldman Sachs (+2.92%).



L'indice S&P500 gagne pour le moment 0.2% en préouverture alors que l'Europe reste ancrée dans le rouge.



Concernant les statistiques, l'indice Zew est ressorti à 42.9 en Allemagne (contre 31.7 le mois dernier). Les permis de construire et les mises en chantier seront publiés aux Etats-Unis à 14h30, la production industrielle a 15h15.

Graphiquement, on maintiendra un biais baissier sous les 5105 points. En l'absence de préservation des 5038 points, les prochains objectifs baissiers seront fixés à 4983 points puis 4946 points.