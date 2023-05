Les stratèges de certaines des plus grandes banques de Wall street semblent de plus en plus inquiets des retombées potentielles sur le marché de l'impasse sur le relèvement du plafond de la dette américaine, même si les actions continuent de grimper.

L'indice S&P 500 a progressé de plus de 9 % cette année et se trouve à son plus haut niveau depuis août 2022. Pour l'instant, les investisseurs en actions ne semblent pas inquiets à l'approche de la date butoir pour éviter un premier défaut de paiement catastrophique du gouvernement américain, en partie parce que la plupart d'entre eux sont convaincus que les parlementaires finiront par trouver un accord.

Mais comme les actions se négocient à des prix élevés par rapport à l'histoire et que le taux directeur de la Réserve fédérale est au plus haut depuis 15 ans, certains stratèges avertissent que les actions pourraient devenir instables dans les jours précédant la date dite "X" du 1er juin, qui, selon le département du Trésor, est le jour où le gouvernement fédéral pourrait se retrouver à court d'argent pour payer ses factures.

"En ce début de semaine, le marché semble plus vulnérable à la volatilité liée au plafond de la dette", a déclaré Matthew Miskin, co-responsable de la stratégie d'investissement chez John Hancock Investment Management. "Il s'agit d'un élément qui pourrait certainement être réévalué sur les marchés en cas de problème au cours de la semaine prochaine.

Le président Joe Biden et le président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy ont mis fin à leurs discussions lundi en fin de journée sans parvenir à un accord sur la manière de relever le plafond de la dette du gouvernement américain, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars, et ils poursuivront leurs discussions à moins de deux semaines d'un éventuel défaut de paiement.

LE CALME POUR LE MAINTENANT

Bien que les inquiétudes aient gagné les marchés obligataires, les actions sont restées relativement calmes et l'indice de volatilité Cboe, connu comme la jauge de la peur à Wall street, est proche de ses niveaux les plus bas depuis la fin de 2021.

Pour l'instant, les investisseurs estiment qu'un accord est probable, même si la date limite approche. Une enquête menée la semaine dernière par BofA Global Research auprès de gestionnaires de fonds internationaux a montré que 71 % d'entre eux pensent qu'un accord sur le relèvement du plafond de la dette sera conclu avant la date butoir.

Pourtant, certains craignent que le contexte économique et commercial actuel ne rende les actions plus vulnérables qu'en 2011, lorsque l'impasse liée au relèvement du plafond de la dette avait entraîné une dégradation historique de la note de crédit des États-Unis.

Alors que les actions ont plongé de près de 20 % lors de l'épisode de 2011, une inflation plus élevée, des valorisations plus riches et une politique monétaire plus stricte pourraient signifier que l'environnement de marché actuel pourrait être pire pour les actifs à risque, selon les stratèges de JPMorgan.

En effet, le S&P 500 se négocie à environ 18,4 fois les estimations de bénéfices à terme, contre une moyenne historique de 15,6 fois, selon Refinitiv Datastream. Cette mesure se situait à un peu plus de 12 fois à l'été 2011, selon JPMorgan.

D'autres indices de référence sont également moins favorables : Le cycle de hausse des taux d'intérêt le plus agressif de la Fed depuis des décennies a laissé les taux d'intérêt dans une fourchette de 5 % à 5,25 %, alors qu'ils étaient proches de zéro en 2011. L'inflation s'élève à 4,9 % par an, contre 3,6 % en 2011, tandis que les bénéfices annuels prévisionnels du S&P 500 sont estimés à 5,7 %, contre 15,3 % cette année-là, selon le rapport de la banque.

Les analystes de la banque ont également souligné que, comme en 2011, même un résultat serré pourrait suffire à perturber les marchés.

Bien qu'ils s'attendent finalement à une résolution, "le voyage vers cette fin pourrait ... conduire à une instabilité du marché significativement plus élevée que celle appréciée par le marché actuellement", a écrit JPMorgan.

UBS Global Wealth Management, quant à lui, a écrit la semaine dernière qu'il s'attendait à ce que le S&P 500 chute de plus de 10 % si les parlementaires ne parvenaient pas à un accord avant la date X, bien que ce ne soit pas son scénario de base.

"Historiquement, la volatilité des actions ne montre pas de signes de stress jusqu'à ce que la date X approche", a déclaré la société dans une note séparée la semaine dernière. "Si le marché ne place pas une forte probabilité sur une résolution d'ici le début de la semaine prochaine, nous nous attendons à ce que la volatilité des actions augmente en même temps que les rendements des bons du Trésor et les swaps de défaut de crédit.

Malgré le calme relatif du VIX, il y a eu récemment d'importantes transactions d'options qui seraient payées si la jauge de la peur atteignait des sommets au cours des prochains mois, ce qui indiquerait des inquiétudes quant à un déclin important du marché, a déclaré Henry Schwartz, responsable mondial de l'engagement des clients, des données et des solutions d'accès chez Cboe Global Markets.

"Soit ils règlent la question du plafond de la dette et le VIX reste à 17, soit nous faisons défaut et le VIX monte à 90", a déclaré M. Schwartz.