Jamie McGeever fait le point sur les marchés asiatiques pour la journée à venir.

Une forte baisse du dollar, une volatilité historiquement basse, des rendements obligataires plus faibles, et Wall street en marche avec le S&P 500 rejoignant le Nasdaq en territoire haussier - les mouvements des marchés mondiaux de jeudi augurent d'une fin de semaine forte en Asie vendredi.

L'optimisme pourrait toutefois être brisé par les données sur l'inflation en Chine. Si elles sont conformes à d'autres indicateurs montrant que la plus grande économie d'Asie est en perte de vitesse, les actions, les obligations et la monnaie chinoises pourraient être soumises à de nouvelles pressions.

Les prix à la consommation devraient diminuer de 0,1 % en mai et augmenter de 0,3 % en glissement annuel. Le rapport d'avril sur l'IPC a montré que l'inflation s'était pratiquement évaporée, soulignant le défi que doit relever Pékin pour stimuler suffisamment l'activité économique et la croissance afin d'écarter la menace de la déflation.

La déflation pure et simple des prix à la production devrait s'être intensifiée en mai, le taux annuel de baisse des prix s'accélérant pour atteindre 4,3 %, selon un sondage Reuters. Il s'agirait du taux de baisse de l'IPP le plus rapide depuis mars 2016.

Le yuan chinois a glissé vers de nouveaux plus bas de 2023 presque chaque jour au cours des trois dernières semaines et les principaux indices boursiers ont suivi une tendance similaire, mais la situation est différente dans d'autres pays. Des chiffres révisés ont montré jeudi que l'économie japonaise a connu une croissance beaucoup plus rapide qu'initialement prévu entre janvier et mars, car une reprise post-pandémique des dépenses intérieures et la reconstitution des stocks des entreprises ont compensé l'impact du ralentissement de la demande mondiale sur les exportations. Le yen japonais s'est fortement redressé, propulsé par la faiblesse des indicateurs de l'emploi aux États-Unis, et a connu sa meilleure journée depuis un mois. La faiblesse des chiffres du chômage a torpillé le dollar de manière plus générale, a fait chuter les rendements du Trésor et a refroidi les attentes de la Fed en matière de hausse des taux d'intérêt.

Il s'agit généralement d'un mélange sain pour l'appétit pour le risque, et c'est ce qui s'est passé jeudi. L'indice MSCI World et l'indice MSCI Asia ex-Japan sont en passe de connaître leur deuxième hausse hebdomadaire consécutive, ce qu'ils n'avaient pas réussi à faire depuis le mois de mars, et Wall street a bondi.

Fait remarquable, la principale mesure de la volatilité des marchés boursiers américains a atteint son niveau le plus bas avant la pandémie, et la volatilité implicite des taux de change mondiaux n'a jamais été aussi faible depuis plus d'un an. Cela devrait permettre aux marchés asiatiques de passer une journée positive vendredi.

Voici trois événements clés qui pourraient orienter les marchés vendredi :

- Indice des prix à la consommation (IPC) de la Chine (mai)

- Inflation PPI en Chine (mai)

- Compte courant de la Corée du Sud (avril)