L'intelligence artificielle reste un sujet brûlant lors des conférences téléphoniques sur les résultats de ce trimestre de Microsoft, Alphabet et d'autres sociétés de Wall Street, même si les investisseurs cherchent à obtenir davantage de preuves que leurs grands paris sur la technologie émergente porteront leurs fruits.

Les termes "AI" ou "intelligence artificielle" ont été prononcés lors de 38 % des conférences téléphoniques tenues par les entreprises du S&P 500 en janvier, selon une analyse Reuters des transcriptions de LSEG. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 34 % enregistrés à la même période au cours de la saison des rapports du troisième trimestre, et il est conforme à celui du deuxième trimestre, au cours duquel les discussions sur l'IA ont connu un pic.

Microsoft, Apple et Advanced Micro Devices ont expliqué mardi en fin de journée que les clients se régalaient de leurs produits génératifs alimentés par l'IA. Mais les coûts croissants de développement des fonctionnalités de pointe ont irrité les investisseurs, et les trois titres ont chuté mercredi, Alphabet perdant jusqu'à 7 %.

L'importance accordée à l'IA lors des conférences téléphoniques reflète la montée en flèche des actions des poids lourds de Wall Street que les investisseurs considèrent comme les plus susceptibles de bénéficier de la technologie. Cette hausse a permis au S&P 500 d'augmenter de 24 % l'année dernière et, au cours des dernières séances, elle a propulsé Microsoft, Alphabet, Nvidia, Broadcom et d'autres à des niveaux record.

L'"IA" a été mentionnée en moyenne 3,5 fois par appel du S&P 500 jusqu'à présent en janvier, contre 3,3 fois par appel à la même période au cours du trimestre d'octobre.

Les conférences téléphoniques d'Alphabet et de Microsoft ont été les plus nombreuses à mentionner l'IA ce mois-ci, les termes "IA" ou "intelligence artificielle" ayant été utilisés respectivement 53 et 52 fois.

Elles sont suivies par le vendeur de logiciels ServiceNow, dont la conférence téléphonique de la semaine dernière a compté 51 mentions de ces termes, et par AMD, avec 42 mentions lors de sa conférence téléphonique de mardi.