Les indices Nasdaq et S&P 500 ont progressé jeudi en raison de l'optimisme persistant quant à la conclusion d'un accord sur le plafond de la dette américaine dans les jours à venir, le détaillant discount Walmart Inc. apportant un soutien supplémentaire après avoir annoncé des prévisions de ventes annuelles optimistes.

L'indice de référence S&P 500 a rebondi après des baisses précoces sur le marché des actions.

nouvelles

Kevin McCarthy, principal républicain au Congrès américain, a déclaré qu'un accord sur le relèvement ou la suspension du plafond de la dette pourrait être conclu en temps utile pour permettre un vote à la Chambre des représentants la semaine prochaine.

Mercredi, le président Joe Biden et M. McCarthy ont réaffirmé leur volonté de parvenir rapidement à un accord sur le relèvement du plafond de la dette fédérale, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars, et ont décidé de s'entretenir dès dimanche.

"Le marché est extrêmement sensible aux changements concernant le plafond de la dette. En début de semaine, on craignait qu'un accord ne soit pas trouvé, les marchés étaient en baisse, mais par la suite, tout le monde a déclaré qu'il était certain que nous ne ferions pas défaut et qu'un accord serait trouvé", a déclaré Michael Arone, stratège en chef chez State Street Global Advisors, à Boston.

"Les marchés ont pris les hommes politiques au mot et ont progressé raisonnablement en pensant que c'était là l'issue probable.

Les actions de Walmart ont gagné 1,01 % à 151,05 dollars après que le géant de la distribution a annoncé des bénéfices supérieurs aux prévisions pour le premier trimestre et a revu à la hausse ses perspectives de ventes et de bénéfices pour 2023.

Le plafond de la dette a détourné l'attention de l'incertitude concernant la position de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt.

Les données économiques ont montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a diminué plus que prévu la semaine dernière, ce qui suggère que le marché du travail reste tendu, donnant à la Fed plus de marge pour continuer à augmenter les taux.

Les données récentes ont indiqué un certain ralentissement de l'économie américaine à la suite d'une série de hausses de taux de la Fed pour lutter contre l'inflation élevée. Mais alors que le marché prévoit une réduction des taux d'ici la fin de l'année, les commentaires des responsables de la Fed suggèrent qu'ils ne sont pas encore prêts à réduire, ni même à cesser de relever les taux, dans un avenir proche.

La présidente de la Réserve fédérale de Dallas, Lorie Logan, et le gouverneur de la Fed, Philip Jefferson, ont déclaré jeudi que l'économie ne semblait pas s'affaiblir assez rapidement pour que la banque centrale interrompe son cycle de hausse des taux.

Malgré une nouvelle hausse des

du rendement du Trésor américain à 10 ans

les valeurs de croissance ont progressé de 0,54 %, tirées par un bond de 7,85 % de l'action Synopsys après la publication de ses résultats et de ses prévisions pour le deuxième trimestre.

Netflix Inc a fait un bond de 9,80 % après avoir déclaré que son nouveau service de soutien publicitaire avait atteint près de 5 millions d'utilisateurs actifs par mois.

Les actions du fabricant de puces Micron Technology Inc ont gagné 4,11 %, car il prévoit d'investir jusqu'à 500 milliards de yens (3,70 milliards de dollars) au Japon pour de nouvelles puces au cours des prochaines années.

"Il est étrange qu'un jour comme aujourd'hui, ou cette semaine, avec des propos durs de la part des responsables de la Fed et des taux qui grimpent, les valeurs technologiques continuent d'être en tête, ce qui me laisse perplexe", a déclaré M. Arone.

Take-Two Interactive Software Inc a bondi de 13,16 % après avoir dépassé les estimations de ventes trimestrielles ajustées.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en progression sur le NYSE dans un rapport de 1,12 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 1,17 contre 1 a favorisé les titres en baisse.

Le S&P 500 a enregistré 23 nouveaux records sur 52 semaines et sept nouveaux records à la baisse ; le Nasdaq Composite a enregistré 77 nouveaux records et 74 nouveaux records à la baisse.