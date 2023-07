Les actions indiennes devraient débuter en demi-teinte ce vendredi, suivant la faiblesse de leurs homologues mondiaux, après que les données indiquant la vigueur du marché du travail américain aient alimenté les craintes d'un nouveau resserrement de la politique monétaire.

L'indice indien GIFT Nifty sur la bourse internationale NSE était en baisse de 0,04% à 19 480,5, à 8h14 IST.

Les actions indiennes ont résisté à la faiblesse des actions mondiales jeudi, les indices Nifty 50 et Sensex atteignant de nouveaux sommets. Les deux indices de référence ont gagné plus de 1,6% depuis le début de la semaine.

Le rallye s'est également étendu aux marchés plus larges, les petites et moyennes capitalisations atteignant de nouveaux sommets de 52 semaines et des records, respectivement.

Mais les indices mondiaux se sont dégradés après que les données aient montré une augmentation des emplois privés aux États-Unis, indiquant une force dans le marché du travail, alimentant les craintes d'un régime d'intérêt élevé prolongé et déclenchant une hausse des rendements obligataires à travers le monde.

Les minutes de la politique monétaire de la Réserve fédérale mercredi ont montré que la plupart des membres s'attendaient à un nouveau resserrement de la politique. Les probabilités d'une hausse des taux de 25 points de base en juillet s'élevaient à 92,4 %, contre 86 % mercredi.

Les actions de Wall Street ont clôturé en baisse cette nuit, le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average affichant leur plus forte baisse en une seule journée depuis le mois de mai.

Les marchés asiatiques ont reculé, l'indice MSCI Asia ex-Japan perdant plus de 1 % et l'indice MSCI all country world price enregistrant sa pire journée depuis plus de deux mois.

Les investisseurs institutionnels étrangers ont acheté pour 26,41 milliards de roupies (319,4 millions de dollars) d'actions indiennes sur une base nette jeudi, tandis que les investisseurs nationaux ont vendu pour 23,52 milliards de roupies d'actions, selon les données provisoires du NSE.

Selon les analystes, l'afflux d'argent étranger a entièrement soutenu la hausse des indices de référence indiens au cours des derniers mois.

Le Nifty 50 a augmenté de 12,31 % au cours de l'exercice 2024 jusqu'à présent. Les investisseurs de portefeuille étrangers (FPI) ont acheté des actions pour une valeur de plus de 1 000 milliards de roupies au cours de cette période.

ACTIONS À SURVEILLER :

** Reliance Industries : Le NCLT sanctionne le plan d'arrangement entre co et Reliance Strategic Investments.

** Sobha : La société enregistre une croissance de près de 28% en glissement annuel de ses ventes totales à 14,65 milliards de roupies au cours du trimestre de juin.

** Titan Company : L'entreprise enregistre une croissance de 20 % en glissement annuel de son chiffre d'affaires pour le trimestre de juin.

** Dabur India : La société estime que la croissance des ventes en glissement annuel pour le trimestre de juin est supérieure à 10 %. (Rapport de Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; Rédaction de Varun H K)