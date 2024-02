(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* Viking Therapeutics progresse grâce au succès de l'essai d'un médicament pour la perte de poids.

* Norwegian Cruise Line progresse grâce à des prévisions de bénéfices optimistes

* Les commandes de biens durables et la confiance des consommateurs baissent aux Etats-Unis

* Les indices : Dow en baisse de 0,46%, S&P en baisse de 0,09%, Nasdaq en hausse de 0,11%.

27 février (Reuters) - Les principaux indices de Wall Street ont été mitigés mardi, les investisseurs attendant un rapport crucial sur l'inflation et d'autres données économiques qui donneraient de nouveaux indices sur le calendrier des baisses de taux de la Réserve fédérale et guideraient les anticipations des investisseurs.

Le marché se concentre à nouveau sur la politique monétaire de la Fed après une frénésie autour de l'intelligence artificielle la semaine dernière, qui a poussé le S&P 500 et le Dow Jones industrials vers de nouveaux sommets et a éclipsé les inquiétudes concernant le report des baisses de taux.

Le point fort de cette semaine sera la publication de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) de janvier - l'indicateur d'inflation préféré de la Fed - jeudi.

Si la lecture de l'indice PCE laisse entrevoir une inflation rigide, comme les données récentes sur les prix à la consommation et à la production, cela pourrait avoir un impact sur la politique monétaire de la Fed et inciter les traders à repousser davantage leurs paris sur le calendrier des réductions de taux cette année.

Actuellement, 65,6 % des opérateurs s'attendent à ce que la Fed commence à réduire ses taux d'ici juin, contre près de 98 % à la fin du mois de janvier, selon l'outil FedWatch du CME Group. Les paris pour une baisse des taux en juillet s'élèvent à 84,8 %.

Les inquiétudes liées à la publication des données sur l'indice des prix à la consommation ont pesé sur les marchés au cours des dernières séances, a déclaré Kim Forrest, directeur des investissements chez Bokeh Capital Partners. "Nous essayons de voir ce que la Fed va faire, et si nous avons vraiment de l'inflation, est-ce que l'inflation continue de croître ou est-ce qu'elle diminue ?

Les rapports sur le produit intérieur brut (PIB), les demandes d'allocations chômage et l'activité manufacturière, qui doivent être publiés cette semaine, aideront à déterminer l'état de l'économie.

La confiance des consommateurs américains a reculé en février après avoir enregistré des gains pendant trois mois consécutifs, et les commandes de produits manufacturés américains à longue durée de vie ont chuté plus que prévu en janvier, selon des données publiées mardi.

Les investisseurs attendront également avec impatience les commentaires de certains décideurs de la Fed cette semaine, y compris les membres votants, le président de la Fed d'Atlanta Raphael Bostic, le chef de la Fed de New York John Williams et le gouverneur du Conseil de la Fed Christopher Waller.

À 11:38 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average était en baisse de 178,68 points, ou 0,46%, à 38 890,55, le S&P 500 était en baisse de 4,66 points, ou 0,09%, à 5 064,87, et le Nasdaq Composite était en hausse de 18,07 points, ou 0,11%, à 15 994,33.

Sept des 11 principaux secteurs de l'indice S&P 500 étaient dans le rouge, menés par l'énergie, qui a glissé de 0,4 %, tandis que les services publics ont été les principaux gagnants avec une progression de 1,5 %.

L'indice Russell 2000 des petites capitalisations a progressé de 1,3 %.

Tesla a surpassé ses homologues à forte composante technologique sur le Nasdaq, avec une hausse de 1,4 %.

Viking Therapeutics a bondi de 93,7 % après que son médicament expérimental pour traiter l'obésité a aidé les patients à obtenir une perte de poids "significative" dans une étude à mi-parcours.

Le fabricant américain de médicaments Amgen, qui développe également un médicament pour la perte de poids, a chuté de 2,6 %, ce qui a pesé sur le Dow Jones.

Norwegian Cruise Line Holdings a progressé de 18,3 % après avoir annoncé un bénéfice pour le premier trimestre supérieur aux estimations de Wall Street.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,82 contre 1 sur le NYSE et de 1,90 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 34 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et aucun nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 126 nouveaux plus hauts et 41 nouveaux plus bas. (Reportage d'Amruta Khandekar et de Bansari Mayur Kamdar ; rédaction de Shinjini Ganguli)