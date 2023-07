(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* PepsiCo progresse grâce à la révision de ses perspectives de revenus et de bénéfices pour l'année en cours.

* Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage augmentent moins que prévu

* Les prix à la production augmentent à peine en juin ; l'IPP de base se tasse

* Les indices sont en hausse : Dow 0,11%, S&P 0,54%, Nasdaq 1,10%.

13 juillet (Reuters) - Wall Street a progressé jeudi après que les prix à la production ont apporté de nouvelles preuves du ralentissement de l'inflation dans la première économie mondiale et alimenté l'espoir que la Réserve fédérale mette bientôt un terme au resserrement de sa politique monétaire.

Les prix à la production aux Etats-Unis

ont à peine augmenté

en juin et l'augmentation annuelle de l'inflation à la production a été la plus faible depuis près de trois ans.

L'optimisme n'en est pas pour autant brisé : un autre rapport indique que les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ont baissé de manière inattendue la semaine dernière, ce qui montre que le marché du travail reste tendu.

Les opérateurs tablent sur une probabilité de 20 % que la banque centrale augmente les coûts d'emprunt lors de sa réunion de novembre, mais ils ont entièrement intégré une hausse des taux de 25 points de base plus tard en juillet.

"Le pétrolier géant de l'inflation, pour ainsi dire, s'oriente vers une trajectoire moins inflationniste, ce qui a un large impact sur le marché", a déclaré David Russell, vice-président de l'intelligence de marché chez TradeStation.

Les investisseurs en sont maintenant à un point où ils se disent "concentrons-nous sur les bénéfices".

Au cours de la séance précédente, le Nasdaq et le S&P 500 ont clôturé à leur plus haut niveau depuis plus d'un an, les grandes capitalisations boursières étant en tête des gains après que le rapport sur l'IPC a montré que les prix à la consommation ont enregistré leur plus faible augmentation annuelle depuis plus de deux ans.

À 11:53 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 36,37 points, soit 0,11 %, à 34 383,80, le S&P 500 était en hausse de 24,31 points, soit 0,54 %, à 4 496,47, et le Nasdaq Composite était en hausse de 152,52 points, soit 1,10 %, à 14 071,49.

Cinq des 11 principaux secteurs du S&P 500 ont progressé, les services de communication menant les gains, stimulés par un bond de 4,9 % d'Alphabet.

La société mère de Google a déclaré qu'elle déployait son chatbot d'intelligence artificielle,

Bard

en Europe et au Brésil jeudi, ce qui représente la plus grande expansion du produit depuis son lancement en février et l'oppose à son rival ChatGPT, soutenu par Microsoft.

Alors que l'inflation américaine se ralentit et que la croissance reste solide, les investisseurs optimistes comptent désormais sur la saison des résultats du deuxième trimestre pour alimenter la reprise des actions.

Delta Air Lines a gagné 0,6 % après avoir revu à la hausse ses perspectives de bénéfices pour l'ensemble de l'année, à la suite de résultats supérieurs aux prévisions pour le deuxième trimestre, grâce à l'essor incessant des voyages après la pandémie.

PepsiCo a augmenté de 1,0 % après avoir relevé pour la deuxième fois ses prévisions de revenus et de bénéfices annuels, en misant sur la résistance de la demande pour ses snacks et ses boissons ainsi que sur des hausses de prix.

Dans l'ensemble, les bénéfices des composantes du S&P 500 devraient avoir chuté de 6,4 % au deuxième trimestre, selon les données de Refinitiv.

Meta Platforms, qui a récemment lancé Threads, le rival de Twitter, a ajouté 1,5 %. Elle s'apprête à lancer un modèle d'IA commercial, selon un rapport.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 2,83 contre 1 sur le NYSE et de 1,99 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 42 nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau creux, tandis que le Nasdaq a enregistré 107 nouveaux sommets et 29 nouveaux creux.