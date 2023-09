(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* Les commandes de biens durables aux Etats-Unis augmentent de façon inattendue en août

* Le secteur des services aux collectivités est le plus touché parmi les secteurs de l'indice S&P, celui de l'énergie est en hausse

* Les indices sont en baisse : Dow 0,8%, S&P 0,65%, Nasdaq 0,55%.

(Mise à jour en milieu d'après-midi)

27 septembre (Reuters) - Les principaux indices de Wall Street ont reculé mercredi, accentuant le repli des actions, la hausse des rendements des bons du Trésor ayant maintenu les investisseurs dans l'expectative quant à l'évolution des taux d'intérêt.

Les investisseurs ont également suivi l'évolution de la situation à Washington, où les divisions entre les parlementaires américains font peser sur le gouvernement fédéral le risque d'une fermeture partielle d'ici le week-end.

Cette éventualité ajoute aux inquiétudes des investisseurs en actions, qui sont aux prises avec les rendements des obligations du Trésor, qui ont atteint leur niveau le plus élevé depuis 16 ans, après que la Réserve fédérale a indiqué la semaine dernière qu'elle était favorable à une hausse des taux d'intérêt à long terme.

"Le marché essaie vraiment de trouver des nouvelles positives sur lesquelles se concentrer, mais c'est vraiment difficile", a déclaré Carol Schleif, responsable des investissements chez BMO Family Office.

"Vous avez toujours en toile de fond des taux d'intérêt globalement plus élevés", a déclaré Mme Schleif. "Vous avez le pétrole qui approche les trois chiffres, vous avez le sentiment des consommateurs qui est un peu moins bon. Il y a donc une compilation de facteurs qui pèsent sur le bilan."

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 267,74 points, soit 0,80 %, à 33 351,14, le S&P 500 a perdu 27,72 points, soit 0,65 %, à 4 245,81 et le Nasdaq Composite a chuté de 71,47 points, soit 0,55 %, à 12 992,14.

Parmi les secteurs du S&P 500, le groupe des services publics, sensible aux tarifs, a connu la plus forte baisse, soit 1,9 %. Le secteur de l'énergie a augmenté de 1,8 %, le baril de Brent ayant dépassé les 97 dollars, la hausse des prix du pétrole constituant une nouvelle menace pour l'inflation qui s'est ralentie.

Le S&P 500 a chuté de 7,5 % depuis la fin du mois de juillet, mais reste en hausse de plus de 10 % pour 2023.

À Washington, le président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a rejeté un projet de loi de financement provisoire avancé par le Sénat, ce qui rapproche le gouvernement de sa quatrième fermeture partielle en dix ans.

Les données de mercredi ont montré que les commandes de produits manufacturés américains de longue durée ont augmenté en août, tandis que les dépenses d'équipement des entreprises ont semblé reprendre de la vigueur après avoir faibli au début du troisième trimestre.

"L'inquiétude est que l'économie se porte toujours bien, mais nous avons besoin de voir une certaine faiblesse pour donner aux taux d'intérêt une raison d'atteindre un sommet et jusqu'à présent, nous ne le voyons pas", a déclaré Paul Nolte, stratège de marché chez Murphy & Sylvest Wealth Management.

Les investisseurs se concentrent sur l'indice mensuel des prix des dépenses de consommation personnelle, publié vendredi, afin d'obtenir une nouvelle vision de l'inflation. Cette semaine, il y aura également le produit intérieur brut du deuxième trimestre et les remarques du président de la Réserve fédérale Jerome Powell.

En ce qui concerne les entreprises, les actions de Costco Wholesale ont augmenté de 1 % après que le détaillant a dépassé les estimations du marché pour le chiffre d'affaires et le bénéfice trimestriels.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,5 pour 1 sur le NYSE. Il y a eu 42 nouveaux plus hauts et 365 nouveaux plus bas sur le NYSE.

Sur le Nasdaq, les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,1 contre 1. Le Nasdaq a enregistré 29 nouveaux sommets et 282 nouveaux creux.