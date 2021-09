La conférence sur les fonds spéculatifs SALT de Scaramucci revient en personne à New York.

Une conférence de premier plan à la Bourse revient cette semaine, mais, tout comme les plans de pandémie de tout un chacun, l'événement organisé par Anthony Scaramucci, dirigeant de fonds spéculatifs et ancien directeur de la communication de la Maison Blanche, sera un peu différent cette année.

L'événement SALT, l'une des principales conférences de l'industrie des fonds spéculatifs, démarre dimanche au Jacob K. Javits Convention Center de New York, plutôt qu'à l'hôtel Bellagio de Las Vegas, où les organisateurs ont accueilli l'événement 10 fois auparavant.

La conférence annuelle de Las Vegas était célèbre pour ses pool parties, ses concerts de rock privés et ses dîners exclusifs où les gestionnaires tentaient d'obtenir des engagements pour de gros chèques de la part de fonds de pension ou d'autres investisseurs institutionnels.

La variante delta, une version plus infectieuse du coronavirus original, obligera à des changements lors de l'événement de cette année à New York, où environ 3 000 personnes se sont inscrites après que Scaramucci ait envoyé des "save the dates" il y a quelques mois.

"Notre objectif a toujours été d'encourager les grandes idées importantes et de favoriser une communauté pour relever les défis communs", a déclaré M. Scaramucci à Reuters. "Nous amenons également SALT à NYC pour la première fois afin de contribuer à stimuler les efforts de revitalisation de la ville, et nous voulons faire preuve de leadership en revenant à un semblant de normalité tout en maintenant un environnement sûr pour nos participants."

Le fondateur de SkyBridge Capital est devenu une célébrité au-delà des cercles de Wall Street il y a quelques années, lorsque son passage de 11 jours en tant que directeur de la communication de l'ancien président Donald Trump a pris fin en raison de ses critiques très médiatisées d'autres responsables de l'administration.

Alors que le virus a renforcé les restrictions pour les voyages et les événements, et que de nombreux invités internationaux de SALT seront absents, 2 300 personnes prévoient toujours d'assister en personne, ont déclaré les organisateurs, notant que tous les participants doivent être vaccinés.

"Il y aura une atmosphère d'optimisme réservé, mais la conférence n'aura pas le même éclat qu'à Vegas", a déclaré une personne qui prévoit d'y assister, mais qui a demandé à ne pas être identifiée par crainte de se mettre à dos les organisateurs et ses associés.

Depuis sa création en 2009, la conférence SALT réunit des gestionnaires de fonds, des banquiers, des courtiers, des fonctionnaires et des célébrités de Wall Street, y compris des sportifs de haut niveau et d'anciens chefs d'État. Presque chaque année, ils se rendent à Las Vegas, souvent en avion privé.

Après que la pandémie ait sabordé les conférences en personne en 2020, Scaramucci était déterminé à ramener son événement avec style.

Parmi les principaux intervenants figurent le président de l'arrondissement de Brooklyn, Eric Adams, principal candidat à la mairie de New York, ainsi que des investisseurs de premier plan comme Steven A. Cohen, Daniel Loeb, Ray Dalio, Marc Lasry et Mike Novogratz.

L'ordre du jour est rempli de panels sur le commerce des cryptomonnaies, les meilleures idées post-pandémie et la géopolitique.

Il y a quelques ironies.

Le Javits Center a été un site de vaccination de masse pour les habitants de la région de New York de mars à juillet, le personnel médical ayant administré plus de 600 000 vaccins. Il accueille généralement des méga-événements comme le New York International Auto Show.

Dans le passé, le SALT a accueilli des groupes de premier plan comme Maroon 5 et Train. Cette année, le groupe The Chainsmokers a l'obligation de se produire lors d'un événement dans les Hamptons où le coronavirus s'est propagé.

L'un des intervenants sera l'ancien patron de Scaramucci à la Maison Blanche, le général John F. Kelly, qui l'a licencié. Les deux hommes entretiennent désormais une relation étroite.

Cette toile de fond n'a pas entamé l'enthousiasme de certains gestionnaires de fonds spéculatifs qui sont impatients de rencontrer les investisseurs, de parler à leurs rivaux et de passer ce qu'ils espèrent être un moment agréable.

"Je suis heureux qu'ils le fassent", a déclaré Jason Mudrick, fondateur de Mudrick Capital Management, ajoutant : "C'est un pas dans la bonne direction. Nous devons revenir à des choses aussi normales que possible". (Reportage de Svea Herbst-Bayliss, édition de Lauren LaCapra)