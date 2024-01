L'espoir d'une baisse des taux d'intérêt et d'une croissance soutenue en 2024 a permis à l'indice boursier S&P 500 d'atteindre un niveau record vendredi, après deux années en dents de scie marquées par une inflation galopante, des turbulences dans le secteur bancaire et un malaise économique.

L'indice de référence a terminé la journée de vendredi à 4 839,81 points, dépassant ainsi son précédent record de clôture de 4 796,56 points atteint le 3 janvier 2022. Au cours de la séance, il a également atteint un record intrajournalier de 4 842,07.

Le nouveau record de clôture a confirmé que le S&P 500 se trouve dans un marché haussier depuis octobre 2022, selon une définition largement utilisée.

Les actions ont commencé à vaciller au début de l'année 2022, car on craignait que l'inflation galopante des prix à la consommation n'oblige la Fed à relever les taux d'intérêt. Le cycle de resserrement monétaire de la banque centrale s'est avéré être le plus agressif depuis des décennies, faisant grimper les rendements des bons du Trésor à des niveaux inégalés depuis 16 ans et frappant de plein fouet les actions.

L'indice s'est effondré de 25 % par rapport à son sommet, atteignant son point le plus bas du cycle en octobre 2022. Une forte reprise a eu lieu au cours des derniers mois de 2023, les preuves d'un ralentissement décisif de l'inflation et un message pessimiste de la part de la Fed ayant contribué à la hausse des actions. Le S&P 500 a terminé l'année 2023 avec une hausse de 24 % et a légèrement progressé après un début d'année 2024 en dents de scie.

La hausse des actions des grandes entreprises technologiques et l'optimisme concernant l'intelligence artificielle - des facteurs qui ont tiré les actions vers le haut au cours de l'année écoulée - ont de nouveau alimenté les gains vendredi.

L'interaction entre les actions et les rendements des bons du Trésor a été un moteur essentiel des mouvements du marché au cours des deux dernières années. Les rendements ont grimpé en flèche lorsque la Fed a commencé à relever les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation et ont fini par atteindre leur plus haut niveau depuis 16 ans en octobre 2023, alors que les inquiétudes budgétaires ont également exacerbé la chute des obligations d'État américaines.

Les rendements, qui augmentent lorsque les prix des obligations chutent, créent une concurrence aux actions en matière d'investissement tout en augmentant le coût des emprunts pour les entreprises et les consommateurs.

Les attentes de réductions de taux en 2024 ont fait baisser les rendements ces derniers mois, le rendement de référence du Trésor à 10 ans se situant récemment autour de 4,2 % après avoir franchi la barre des 5 % en octobre. Ces dernières semaines, cependant, les rendements ont commencé à remonter, les investisseurs recalibrant leurs paris sur l'agressivité de l'action de la Fed dans les mois à venir.

Un autre facteur clé qui alimente les actions est l'espoir que le resserrement de la politique monétaire de la Fed sera en mesure de réduire l'inflation sans nuire gravement à la croissance - ce que l'on appelle le scénario de l'atterrissage en douceur.

Jusqu'à présent, l'économie américaine s'est montrée résistante, des rapports récents faisant état d'une certaine vigueur dans des domaines tels que les ventes au détail et le moral des consommateurs.

D'autres mesures, notamment l'indice des prix à la production, ont suggéré une tendance au ralentissement. L'indice de surprise économique de Citigroup, qui mesure l'évolution des données économiques par rapport aux attentes, est devenu négatif début 2024 pour la première fois depuis le mois de mai.

"La Fed a de bonnes chances de ramener l'inflation à son niveau cible sans déclencher de récession", a déclaré Seema Shah, stratège mondial en chef de Principal Asset Management, dans un récent commentaire. "Ne vous y trompez pas, il s'agira toujours d'un atterrissage politique difficile.

L'année dernière, sept grandes entreprises ont été à l'origine de la hausse de l'indice S&P 500, grâce à leur poids considérable dans l'indice.

Les actions des "Sept Magnifiques" - Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta Platforms et Tesla - ont bondi de 50 % à 240 % l'an dernier. Collectivement, elles représentent environ 28 % de l'indice S&P 500 et ont été à l'origine de près des deux tiers de la performance totale de l'indice l'année dernière.

Les investisseurs interrogés dans le cadre de la dernière enquête menée par BofA Global Research auprès des gestionnaires de fonds ont désigné la détention des Sept Magnifiques comme l'activité la plus prisée des marchés pour le dixième mois consécutif. D'autres ont déclaré que les hausses considérables de ces actions les ont rendues chères par rapport au reste du marché : les sept actions négociées cette semaine se négocient en moyenne à environ 33 fois les bénéfices attendus, contre 19,6 pour l'ensemble de l'indice S&P 500.

"Même après le rebond de l'ensemble du marché en décembre, la concentration du marché sur une poignée de méga-capitalisations - des entreprises dont la capitalisation boursière est très importante - reste élevée", ont déclaré les stratèges de BlackRock dans une note récente.

Les valorisations peuvent également constituer un obstacle pour le marché dans son ensemble.

Le ratio cours/bénéfice à terme du S&P 500 avoisine désormais les 20 fois et est bien supérieur à sa moyenne historique de 15,6 fois, selon LSEG Datastream.

"Alors que la barre était basse l'année dernière en ce qui concerne les surprises positives en matière de bénéfices et les rendements du marché, la barre est désormais haute cette année compte tenu de la valorisation de départ", a déclaré Brent Schutte, directeur des investissements chez Northwestern Mutual Wealth Management Company, dans un commentaire publié au début du mois.