Les rendements des bons du Trésor ont atteint de nouveaux sommets en Asie mardi, les opérateurs s'interrogeant sur la durée de la hausse des taux d'intérêt. La hausse du taux sans risque a freiné les actions, alors même que les marchés chinois, en perte de vitesse, tentaient de se redresser.

Les taux de référence du Trésor américain à 10 ans ont augmenté d'environ 2,5 points de base (pb) au début des échanges à Tokyo pour atteindre 4,366%, prolongeant la hausse de la nuit pour atteindre leur plus haut niveau depuis 2007.

Les rendements augmentent lorsque les prix des obligations baissent. Les rendements américains à dix ans ont augmenté de près de 40 points de base depuis le début du mois. L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 0,4 %, tiré par des gains volatils en Chine.

Le Nikkei japonais a augmenté de 0,5 %, aidé par une baisse du yen au cours de la nuit, ce qui peut être une aubaine pour les bénéfices des exportateurs, et par l'évolution positive de Wall Street, où le S&P 500 a augmenté de 0,7 %.

Les contrats à terme du S&P 500 ont baissé d'environ 0,2 % dans les premiers échanges.

Le repli des marchés obligataires attire l'attention des investisseurs car il n'a pas de déclencheur évident et ne s'accompagne pas de changements majeurs dans les prévisions d'inflation, ce qui signifie que les rendements "réels", qui ne tiennent pas compte des prévisions d'inflation, ont bondi.

"Cela étant, il n'est pas exagéré de s'attendre à un impact significatif sur le crédit et les flux de capitaux", a déclaré Vishnu Varathan, responsable de l'économie à la Mizuho Bank à Singapour, car cela devrait inciter les investisseurs à réévaluer leur prise de risque.

L'ajout de près de 300 points de base aux rendements réels américains à 10 ans depuis septembre 2021 est le resserrement le plus important des taux réels en 25 ans, a-t-il déclaré, et le discours prononcé vendredi par le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, pourrait les faire grimper encore plus haut.

"Les commentaires de Powell sur la politique pourraient continuer à soutenir, voire à stimuler, les rendements réels des UST, en particulier si la notion de taux neutres plus élevés est évoquée parallèlement à la réitération de la notion de 'plus haut pour plus longtemps'", a ajouté M. Varathan.

Le taux réel à 10 ans a dépassé les 2 % au cours de la nuit.

Les rendements souverains en Australie, en Corée, en Nouvelle-Zélande et au Japon ont tous augmenté mardi, les rendements japonais à 10 ans atteignant leur plus haut niveau depuis 2014 à 0,66 %.

REBOND DE LA CHINE EN DENTS DE SCIE

Ailleurs en Asie, le Hang Seng à Hong Kong tentait tant bien que mal de mettre fin à une série de sept jours de pertes, alors que les données économiques en provenance de Chine vont de mal en pis et que les autorités n'ont toujours pas offert plus que de vagues promesses de soutien.

Cependant, les premiers gains d'environ 1 % se sont avérés difficiles à conserver et le Hang Seng était volatile et en hausse de 0,5 % en milieu de matinée.

Les actions du géant minier australien BHP Group ont chuté de 1,3 % après la publication de son bénéfice annuel le plus faible en trois ans, bien qu'il ait déclaré qu'il s'attendait à ce que la demande chinoise se stabilise et à ce que la croissance reprenne plus tard dans l'année.

La Chine a déçu les marchés avec des réductions de taux d'intérêt plus faibles que prévu lundi, bien qu'elle se soit montrée résolue à défendre sa monnaie en baisse.

Le yuan étant sur le point de tester les niveaux les plus bas de la crise financière mondiale, les banques d'État ont vendu des dollars sur le marché au comptant et, comme l'ont indiqué des sources à Reuters, sur le marché offshore des contrats à terme. La devise est restée stable à 7,2826 pour un dollar mardi.

Le yen japonais a également fait l'objet d'une intervention, après avoir dépassé les niveaux qui ont incité les autorités à intervenir l'année dernière. Le yen est resté stable à 146,1 pour un dollar.

L'euro, qui a légèrement augmenté au cours de la nuit, était ferme à 1,0906 $, tandis que les devises des Antipodes étaient coincées près de leurs plus bas niveaux depuis neuf mois et semblaient vulnérables.

Le pétrole a baissé depuis les sommets atteints en août et les contrats à terme sur le pétrole brut Brent se situaient à 84,42 dollars.

Au cours de la nuit, les prix du gaz en Europe ont bondi alors que des grèves menaçaient dans les installations de gaz naturel liquéfié australiennes. Le gaz néerlandais de référence est en hausse de près de 50 % pour le mois d'août.

Le calendrier des données est relativement vide mardi, mais les investisseurs se positionnent déjà pour de bonnes nouvelles lorsque le concepteur de puces Nvidia publiera ses résultats mercredi, ce qui a fait grimper le titre de 8,5 % pendant la nuit.