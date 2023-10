La résistance de l'économie et la forte demande des consommateurs devraient entraîner une légère hausse des bénéfices américains au troisième trimestre, ce qui pourrait donner un coup de fouet à la reprise des actions qui s'est interrompue ces derniers mois.

Selon LSEG IBES, l'ensemble des entreprises du S&P 500 devraient avoir augmenté leurs bénéfices de 1,3 % par rapport à l'année précédente. Bien que tiède, ce résultat marquerait une reprise après trois trimestres de stagnation ou de baisse des bénéfices.

Certains investisseurs pensent que cela pourrait donner un coup de fouet à un marché boursier américain en perte de vitesse. Le S&P 500 est en baisse d'environ 6 % par rapport à ses sommets de fin juillet, bien qu'il soit en hausse d'environ 12 % depuis le début de l'année.

Après un mois de septembre difficile pour les actions, "nous avons besoin de bonnes nouvelles" pendant la saison des bénéfices, a déclaré Matthew Miskin, co-responsable de la stratégie d'investissement chez John Hancock Investment Management.

"Vous avez eu un choc de taux, vous avez eu un choc de confiance", a déclaré Miskin. "L'économie a bien résisté, mais il faut que cela se traduise dans les chiffres pour soutenir les actions.

L'inflation a freiné les bénéfices des entreprises au premier semestre, après que les prix à la consommation ont atteint en 2022 leurs niveaux les plus élevés depuis des décennies. Certains acteurs du marché pensent qu'une croissance économique relativement robuste pourrait faire du troisième trimestre un tournant.

Le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis pour le mois de septembre, publié vendredi, est la dernière preuve en date de la vigueur de l'économie. L'emploi a connu sa plus forte hausse en huit mois, ce qui laisse penser que la demande des consommateurs pourrait rester intacte pour l'instant.

"L'économie est restée relativement forte et les entreprises - en particulier les plus grandes - étaient en bonne position pour répercuter certaines hausses de prix et maintenir des marges relativement solides", a déclaré Rick Meckler, partenaire du bureau d'investissement familial Cherry Lane Investments.

LA CONCURRENCE DES OBLIGATIONS

Les inquiétudes concernant la hausse des taux d'intérêt et la probabilité que la Réserve fédérale maintienne les taux à un niveau élevé plus longtemps ont entraîné des pertes pour les trois principaux indices boursiers américains en septembre et au cours du dernier trimestre.

Les rendements des obligations du Trésor ont atteint des sommets inégalés depuis 16 ans, atténuant l'attrait des actions en offrant aux investisseurs des revenus comparativement élevés sur des obligations d'État sans risque.

Même après les récentes baisses, l'indice S&P 500 se négocie à près de 18 fois les bénéfices prévisionnels à 12 mois, ce qui dépasse sa moyenne à long terme de 15,6 fois, selon les données de LSEG.

Les investisseurs seront attentifs aux signes indiquant que la hausse des taux a entraîné une augmentation des coûts pour les entreprises, ralentissant leur capacité à emprunter et à se développer.

"Si les bénéfices baissent, que les taux d'intérêt augmentent et que la croissance semble un peu plus faible, je pense que vous verrez des révisions assez importantes des bénéfices à la baisse", a déclaré M. Miskin, de John Hancock.

La publication des résultats débute vendredi avec J.P. Morgan Chase et d'autres grandes banques américaines. La plupart des rapports sur les bénéfices sont attendus à la fin du mois d'octobre et au début du mois de novembre. Les autres sociétés qui doivent publier leurs résultats cette semaine sont Delta Air Lines, PepsiCo et UnitedHealth Group.

"Si les banques donnent le ton, cela pourrait être bon pour le marché", a déclaré James Ragan, directeur de la recherche en gestion de patrimoine chez D.A. Davidson.

REGARDS SUR LA TECHNOLOGIE

L'intelligence artificielle devrait à nouveau être un thème clé. Les investisseurs chercheront à voir si les entreprises peuvent transformer l'optimisme concernant les développements de l'intelligence artificielle en une amélioration des perspectives.

"Nous savons que les entreprises investissent beaucoup", a déclaré M. Ragan. "Vont-elles commencer à parler de l'analyse de rentabilité ?

Les analystes s'attendent à ce que les bénéfices du secteur technologique aient augmenté de 6,0 % au troisième trimestre, et à ce que les bénéfices du secteur des services de communication aient augmenté de 33,8 % - la plus forte hausse de tous les secteurs, d'après les données du LSEG.

Les investisseurs examineront également de près les perspectives des entreprises pour le quatrième trimestre, les bénéfices du S&P 500 pour le quatrième trimestre étant actuellement attendus en hausse de 10,8 % par rapport à l'année précédente.

Bien que l'économie ait déjoué les pronostics d'un ralentissement cette année, certains investisseurs s'attendent à ce que des fissures apparaissent lorsque les hausses de taux commenceront à se faire sentir. La Fed a relevé les taux de référence au jour le jour de 525 points de base depuis mars 2022.

Un indice pourrait venir du secteur de la consommation discrétionnaire, dont les bénéfices devraient avoir augmenté de 23,1 % par rapport à l'année précédente.

"Si vous pensez vraiment qu'une récession est imminente, vous commencerez probablement par réduire vos achats de biens de consommation courante, a déclaré Oliver Pursche, vice-président senior et conseiller de Wealthspire Advisors à Westport, dans le Connecticut.