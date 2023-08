La hausse des rendements obligataires américains inquiète les investisseurs et aggrave les turbulences boursières alors que les marchés sont confrontés à une accumulation de nouvelles fâcheuses, de l'abaissement de la note de crédit américaine la semaine dernière à la résurgence des inquiétudes concernant les banques régionales.

La hausse des rendements a contribué à l'effondrement des actions l'année dernière, lorsque la Réserve fédérale a relevé les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation galopante. Cette année, la situation a été largement différente, les rendements obligataires augmentant à la suite de données économiques meilleures que prévu. L'indice S&P 500 a progressé de plus de 16 % depuis ses plus bas niveaux de mars, malgré une augmentation d'environ 50 points de base du rendement de la note de référence du Trésor à 10 ans au cours de cette période.

Cette dynamique a toutefois changé ces derniers jours, les rendements des bons du Trésor s'étant rapprochés de leur plus haut niveau de l'année dernière, tandis que le S&P 500 a reculé de 2 % par rapport à son plus haut niveau de juillet. L'une des craintes est que l'augmentation des rendements des bons du Trésor, considérés comme pratiquement sans risque parce qu'ils sont garantis par le gouvernement américain, rende les actions moins attrayantes à un moment où les valorisations des actions ont explosé.

Les données de BofA Global Research ont montré que les corrélations sur un mois entre le S&P 500 et le rendement à 10 ans étaient les plus négatives depuis 2000, ce qui signifie que les deux actifs évoluent à nouveau fortement dans des directions opposées. Les analystes de la banque ont qualifié la hausse des rendements de "risque sous-évalué" pour le marché des actions. Le S&P 500 a chuté de 2,3 % la semaine dernière, sa plus forte baisse hebdomadaire depuis le mois de mars.

"Le marché a considéré la hausse des rendements comme compatible avec une meilleure économie et ce que le marché perçoit comme un risque de récession plus faible", a déclaré Keith Lerner, co-responsable des investissements chez Truist Advisory Services. Toutefois, "si les rendements continuent d'augmenter, il sera plus difficile d'obtenir une nouvelle hausse des valorisations".

Une série d'événements a pesé sur l'enthousiasme du marché qui s'était maintenu au cours des derniers mois. Lundi, Moody's a abaissé les notes de crédit de plusieurs banques américaines de petite et moyenne taille et a indiqué qu'elle pourrait abaisser la note de certains des plus grands prêteurs des États-Unis. Cette nouvelle fait suite à l'abaissement de la note de crédit des États-Unis par l'agence Fitch la semaine dernière.

Dans le même temps, la faiblesse des données commerciales en Chine a réduit les espoirs d'une reprise rapide de la deuxième économie mondiale, tandis que les actions d'Apple ont été vendues vendredi à la suite des résultats décevants de l'entreprise la plus valorisée au monde.

L'indice de volatilité Cboe, qui mesure la demande des investisseurs en matière de protection contre les fluctuations du marché, a atteint mardi son niveau le plus élevé depuis plus de deux mois, après avoir chuté à la fin du mois dernier à un niveau proche de son plus bas niveau depuis plus de trois ans.

Bien que les marchés aient pu se reposer sur leurs lauriers à l'approche du mois d'août, les récents événements "ont un peu frappé les gens au visage et ramené la notion de risque sur les marchés au premier plan des préoccupations", a déclaré Peter Tuz, président de Chase Investment Counsel à Charlottesville, en Virginie.

ÉVALUATION INFLATION

L'augmentation des valorisations des actions a préoccupé les investisseurs qui étudient la relation entre les obligations et les actions.

Avec la reprise des actions cette année, les valorisations sont devenues plus onéreuses. Le ratio cours/bénéfice de l'indice S&P 500 est passé de moins de 17 fois les bénéfices prévisionnels à 12 mois estimés à la fin de 2022 à 19,6 fois lundi, selon Refinitiv Datastream. La moyenne à long terme de l'indice est de 15,6.

Parallèlement, la prime de risque des actions (ERP), qui compare l'attrait des actions par rapport aux obligations d'État sans risque, a diminué pendant la majeure partie de l'année 2023 et se situe à ses niveaux les plus bas depuis plus d'une décennie.

Selon M. Lerner, de Truist, le niveau actuel de l'ERP s'est traduit historiquement par un rendement excédentaire moyen de 1,3 % sur 12 mois pour le S&P 500 par rapport au bon du Trésor à 10 ans.

Les marchés seront soumis à un test important lors de la publication, jeudi, de l'indice des prix à la consommation pour le mois de juillet. Un résultat plus élevé que prévu risque de renforcer les attentes d'une politique de la Fed plus expansionniste et d'entraîner une nouvelle hausse des rendements obligataires.

Même si l'économie a évité une récession jusqu'à présent, certains investisseurs estiment que la hausse des taux d'intérêt pourrait nuire à la croissance dans les mois à venir en limitant les dépenses de consommation ou en pesant sur les bénéfices des entreprises.

Le marché essaie d'évaluer à quel niveau les rendements ou les taux commenceront à avoir des conséquences négatives sur les actions, "qu'il s'agisse d'une réévaluation de la valeur, d'un préjudice économique ou d'un ralentissement des bénéfices", a déclaré Matthew Miskin, co-responsable de la stratégie d'investissement chez John Hancock Investment Management.

Jusqu'à présent, cependant, les actions ont été "étonnamment résistantes" à la hausse des rendements, a-t-il ajouté.