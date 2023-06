La peur de manquer la récente hausse des marchés boursiers pousse les traders sur le marché des options sur actions américaines à souscrire des contrats dérivés à la hausse à un rythme effréné, alimentant ainsi les gains des actions, ont déclaré les analystes vendredi.

L'indice S&P 500 a progressé de près de 8 % au cours du mois dernier pour atteindre son plus haut niveau depuis plus d'un an. Les dernières séances ont été marquées par une forte ruée sur les options d'achat qui sont généralement achetées pour exprimer un point de vue haussier sur les prix.

Jeudi, un nombre record de 1,8 million d'options d'achat sur le S&P 500 ont été échangées. Bien qu'environ deux tiers de ces transactions aient porté sur des contrats à très court terme, cette forte activité indique que les investisseurs préparent leurs portefeuilles à l'éventualité d'une nouvelle hausse des actions dans les semaines et les mois à venir, selon les analystes.

La ruée vers les options d'achat a porté la moyenne mobile sur un mois des options d'achat par rapport aux options de vente de l'indice S&P 500 à son niveau le plus élevé depuis au moins quatre ans, selon les données de Trade Alert. L'indice est en hausse d'environ 15 % depuis le début de l'année, tandis que l'indice Nasdaq 100, à forte composante technologique, a gagné 39 %.

L'asymétrie des options d'achat - une mesure de la demande d'options d'achat - a également augmenté de manière significative, avec une mesure de l'asymétrie sur 90 jours de l'ETF iShares Russell 2000 qui a atteint son plus haut niveau en deux ans, après avoir atteint son plus bas niveau en deux ans au cours des deux derniers mois, selon une analyse de Susquehanna.

"Cela suggère qu'un certain nombre d'investisseurs hésitent à acheter les actions à ces niveaux, mais qu'ils se posent des questions compréhensibles sur l'évaluation et craignent de rater le coche si les actions continuent à monter", a déclaré Christopher Jacobson, stratège chez Susquehanna.

La ruée vers les options d'achat a également contribué à alimenter la hausse, a déclaré Brent Kochuba, fondateur du service d'analyse d'options SpotGamma.

Lorsque les traders achètent des options d'achat, les teneurs de marché et les courtiers qui vendent ces options sont obligés d'équilibrer leurs positions en achetant les actions ou les indices sous-jacents, ce qui contribue à pousser les marchés à la hausse, a-t-il expliqué.

Une activité aussi intense sur les options d'achat justifie toutefois une certaine prudence à court terme, a déclaré M. Kochuba, qui s'attend à une forme de repli du marché à court terme.

"La tendance est probablement à la hausse... mais à très court terme, nous avons dépassé nos limites", a déclaré M. Kochuba.