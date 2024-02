La hausse qui a porté les actions américaines à un niveau record devrait avoir un autre moteur puissant en 2024 : les entreprises qui rachètent davantage de leurs propres actions.

Les rachats d'actions devraient augmenter cette année après avoir diminué en 2023, alimentés par des prévisions de bénéfices plus élevés qui devraient permettre aux entreprises de disposer d'un excédent de liquidités. Le montant total des rachats pourrait atteindre 1 000 milliards de dollars sur une base annuelle, selon la Deutsche Bank.

Les entreprises du S&P 500 devraient augmenter leurs bénéfices de 10 % en 2024, après une hausse de 3 % en 2023, selon les données de LSEG. Les rachats, quant à eux, devraient augmenter d'au moins 4 % cette année, selon Goldman Sachs. La banque estime qu'ils ont baissé de 15 % en 2023.

Le fait que la croissance des bénéfices ait clairement atteint son niveau le plus bas en 2023, que les taux d'intérêt aient baissé par rapport à leur niveau le plus élevé et que le climat économique se soit amélioré, tout cela laisse présager une augmentation des rachats à l'avenir, a déclaré Ben Snider, stratège en actions chez Goldman Sachs.

Une augmentation probable de la demande d'actions de la part des entreprises "devrait soutenir les valorisations des actions et les prix des actions", a-t-il déclaré.

Les rachats d'actions par les entreprises peuvent contribuer à la performance des actions de plusieurs manières. En réduisant le nombre d'actions en circulation, les rachats font paraître plus solides les bénéfices et autres indicateurs par action couramment utilisés pour évaluer les actions.

Une demande accrue d'actions de la part des entreprises peut également faire grimper les prix, tandis que les entreprises qui rachètent des actions lorsque les prix des actions baissent permettent aux rachats d'amortir une volatilité plus extrême, selon M. Snider de Goldman.

L'augmentation des bénéfices devrait permettre aux entreprises de consacrer des fonds aux rachats d'actions, même après avoir dépensé pour des postes clés tels que les dépenses d'investissement et le remboursement de la dette, ont écrit les stratèges de la Deutsche Banks dans un rapport récent.

"Si les bénéfices continuent d'être robustes, les rachats et les annonces de rachats devraient également commencer à augmenter et constitueront un moteur important pour les actions", ont déclaré les stratèges de la Deutsche Bank.

Le S&P 500 a augmenté de plus de 2 % en 2024 et se situe près de ses records, après avoir augmenté de 24 % l'année dernière.

Au cours des dernières semaines, Wells Fargo a déclaré qu'elle prévoyait de racheter plus d'actions en 2024 que l'année dernière, le constructeur de maisons Lennar a augmenté son plan de rachat d'actions jusqu'à 5 milliards de dollars, tandis que l'entreprise de défense Northrop Grumman a déclaré qu'elle prévoyait au moins 2 milliards de dollars de rachats en 2024.

Les rachats d'actions par les entreprises clientes de Bank of America ont été supérieurs aux niveaux saisonniers pendant 11 semaines consécutives, ont indiqué les analystes de la société dans une note publiée en début de semaine.

SIGNAL AUX INVESTISSEURS

Grace Lee, gestionnaire de portefeuille senior chez Columbia Threadneedle Investments, a déclaré que l'annonce faite en octobre par la société de défense et d'aérospatiale RTX de racheter 10 milliards de dollars de ses actions, alors même que la société était confrontée à un problème majeur avec ses moteurs aérospatiaux, a envoyé un "signal très fort" qui l'a convaincue de rester dans le capital de la société. Les actions de RTX ont augmenté d'environ 13 % au cours des trois derniers mois.

En général, les rachats d'actions sont "un moyen pour la société de signaler aux investisseurs ce qu'ils pensent de leurs actions", a déclaré Mme Lee. Nous devons être convaincus que la direction fait ce qu'il faut en procédant à des rachats plutôt que de chercher d'autres moyens de déployer son capital".

Bien entendu, les rachats sont l'un des nombreux facteurs que les investisseurs prennent en compte lorsqu'ils évaluent la trajectoire des actions. Le ralentissement de l'inflation et la résistance de la croissance ont renforcé les arguments en faveur d'un "atterrissage en douceur" de l'économie, ce qui a aiguisé l'appétit des participants au marché pour les actions.

Les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale commencera bientôt à abaisser les taux d'intérêt ont également encouragé les investisseurs, bien que le président Jerome Powell ait déclaré mercredi qu'une réduction en mars, largement anticipée, était improbable.

Dans le même temps, certains investisseurs sont moins convaincus que les dirigeants d'entreprise se lanceront dans une frénésie de rachats cette année.

Jason Pride, responsable de la stratégie d'investissement et de la recherche chez Glenmede, a déclaré que la combinaison des prix record des actions, des valorisations plus chères et des taux d'intérêt toujours élevés pourrait inciter les entreprises à réfléchir à deux fois avant de procéder à des rachats.

Le S&P 500 se négocie à un ratio cours/bénéfice prévisionnel de 20 fois, bien supérieur à sa moyenne à long terme de 15,7 fois, selon LSEG Datastream.

"La logique financière vous dirait que 2024 est une année où vous êtes moins incité à faire des rachats que 2023, en raison de la hausse des prix des actions et des coûts des taux d'intérêt, a déclaré M. Pride.