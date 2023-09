Third Point Investors Ltd - fonds nourricier qui investit dans le Third Point Offshore Fund - fait état d'une "période de performance difficile" au premier semestre 2023. Le rendement total de la valeur nette d'inventaire au cours des six mois se terminant le 30 juin, négatif de 3,8 %, est inférieur à l'indice MSCI World et à l'indice S&P 500, qui affichent des rendements de 15 % et 17 %. La valeur nette d'inventaire par action recule de 3,8 % à 23,54 USD, contre 24,46 USD à la fin du mois de décembre.

Le président Rupert Dorey déclare : "Bien que la période ait été difficile pour la performance, le gestionnaire d'investissement estime qu'il a maintenant positionné le portefeuille pour tirer parti d'une vision macroéconomique plus positive, qui a été relativement cohérente depuis l'automne 2022."

Cours actuel de l'action : 19,60 USD

Evolution sur 12 mois : en baisse de 9,3%.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.