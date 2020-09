La valorisation des entreprises technologiques américaines pose question, souligne Evli

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La forte performance des actions des grandes entreprises technologiques américaines s'est poursuivie au cours de l'été, observe Evli dans sa revue mensuelle de septembre. La pandémie de coronavirus et les difficultés liées aux déplacements n'ont fait que renforcer la confiance envers les activités de ce type de sociétés. En août, l'indice Nasdaq a augmenté de plus de 10 % pour atteindre de nouveaux sommets. Le cours de l'action Apple a augmenté de 17 % et la capitalisation boursière de la société, qui a doublé en un an, a dépassé la barre des 2 000 milliards de dollars.Le prix de la performance du constructeur automobile Tesla, reste néanmoins dans un cas à part : la valeur de son action a augmenté de plus de 50 % en août et a été multipliée par près de neuf en un an, souligne la société de gestion.Pour cette dernière, les niveaux de valorisation des entreprises technologiques attirent l'attention et cela pose des questions quant à la croissance de leurs flux de trésorerie et de leurs bénéfices.Le ratio P/E (prix de l'action par rapport au bénéfice par action) de l'indice Nasdaq est de 39, alors qu'il est de 26 pour l'indice S&P 500. Cela signifie que dans les années à venir, les flux de trésorerie et les bénéfices des sociétés du Nasdaq devront croître beaucoup plus rapidement que ceux de toutes les autres sociétés pour justifier la différence de valorisation.Pourtant, au deuxième trimestre de cette année, Apple, Alphabet et Amazon ont dépassé les attentes de tous les analystes.