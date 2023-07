Le Credit Suisse relève son objectif de fin d'année pour le S&P 500 à 4 700

Credit Suisse a relevé son objectif de fin d'année pour le S&P 500 de 4050 à 4700, citant une diminution du risque de récession américaine à court terme et des perspectives de bénéfices plus élevés pour les plus grandes sociétés technologiques, selon une note de recherche de Jonathan Golub, chief U.S. equity strategist & head of quantitative research chez Credit Suisse Securities USA, datée de mardi.

L'indice S&P 500 se situe actuellement à 4 545 et a progressé d'environ 18 % depuis le début de l'année. La société a également indiqué qu'elle avait relevé ses estimations de bénéfice par action pour 2023 de 215 à 220 dollars et ses prévisions de bénéfice par action pour 2024 de 220 à 237 dollars, notant une croissance supplémentaire en 2024 liée en partie à un rebond des bénéfices des sociétés axées sur la technologie et aux rachats d'actions. "Notre hypothèse de base est qu'une récession sera évitée, que l'inflation restera stable près des niveaux actuels et que la politique monétaire se resserrera progressivement", ont écrit M. Golub et d'autres stratèges du Credit Suisse.