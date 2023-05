(Mise à jour des prix tout au long de l'ouverture ; ajout de commentaires d'analystes, détails sur l'indice Nasdaq Biotech)

* Home Depot baisse après la réduction de ses prévisions de ventes annuelles

* Capital One en hausse après que Berkshire Hathaway a révélé sa participation

* Horizon chute après que la FTC ait bloqué l'accord d'Amgen pour l'achat de la société

* Les indices : Dow en baisse de 0,60%, S&P en baisse de 0,27%, Nasdaq en hausse de 0,21%.

16 mai (Reuters) -

Le Dow Jones et le S&P 500 ont reculé mardi après des prévisions peu encourageantes de Home Depot et des ventes au détail d'avril qui montrent que les consommateurs subissent le contrecoup de la hausse des prix et des taux d'intérêt, à la veille de négociations cruciales sur la limite de la dette.

Le département du commerce a indiqué que les ventes au détail avaient augmenté de 0,4 % en avril, soit deux fois moins vite que les prévisions qui tablaient sur une hausse de 0,8 %. Mais la tendance sous-jacente est solide, malgré les risques croissants de récession cette année.

"Les données relatives aux ventes au détail sont positives depuis plusieurs mois, mais elles restent faibles", a déclaré Jamie Cox, associé directeur du Harris Financial Group.

"Cela confirme ce que nous avons vu chez Home Depot ce matin. Vous voyez probablement la fin de la baisse des ventes au détail, mais ce ne sera pas un long fleuve tranquille à partir de maintenant".

Home Depot, qui fait partie du Dow Jones Industrial Average, a perdu 1,4 %, atteignant son niveau le plus bas depuis plus de six mois, après que l'entreprise a revu à la baisse ses prévisions de ventes annuelles.

Les actions de la société rivale Lowe's Companies Inc. ont chuté de 1,1 %, tandis que le géant de la distribution Walmart Inc. a reculé de 0,8 %.

Les données récentes indiquent un ralentissement de l'économie américaine, qui commence à ressentir les effets de la politique monétaire restrictive de la Réserve fédérale, et ont également renforcé les attentes quant à la date à laquelle la banque centrale interrompra son cycle de hausse.

La présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, a toutefois déclaré mardi qu'elle ne pensait pas que la Fed soit encore en mesure de maintenir les taux d'intérêt à un niveau stable pendant un certain temps.

Les principaux indices ont commencé la semaine avec des gains modestes, alors que les échanges étaient limités sur fond de querelle à Washington entre la Maison Blanche et les Républicains.

"Plus nous nous rapprochons de la date perçue comme 'X', plus le marché doit prendre en compte la probabilité d'un événement négatif autour de cette date, et aujourd'hui, les politiciens ont répété qu'ils n'étaient pas plus proches aujourd'hui qu'ils ne l'étaient peut-être la semaine dernière", a déclaré Bryant VanCronkhite, gérant de portefeuille chez Allspring Global Investments.

Les parlementaires se réuniront plus tard dans la journée pour tenter de progresser vers un accord visant à relever le plafond de la dette du gouvernement américain, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars, et à éviter un défaut de paiement catastrophique sur le plan économique.

À 12:25 p.m. ET, le Dow Jones Industrial Average était en baisse de 201,12 points, soit 0,60%, à 33 147,48, le S&P 500 était en baisse de 11,33 points, soit 0,27%, à 4 124,95, et le Nasdaq Composite était en hausse de 25,41 points, soit 0,21%, à 12 390,61.

Microsoft Corp a augmenté de 1,2%, étendant ses gains à un deuxième jour et stimulant le Nasdaq, après avoir obtenu l'approbation antitrust de l'UE pour son acquisition de 69 milliards de dollars d'Activision lundi.

Horizon Therapeutics a plongé de 15,0 %, car la Federal Trade Commission devrait intenter une action en justice pour bloquer l'accord de rachat de la société par Amgen Inc, d'une valeur de 27,8 milliards de dollars. Les actions d'Amgen ont baissé de 1,0 %.

L'indice Nasdaq Biotech a chuté de 2,3 %, atteignant son niveau le plus bas depuis près de trois mois.

Les actions de Capital One Financial Corp ont bondi de 2,4 %, enregistrant la plus forte hausse de l'indice S&P 500, après que Berkshire Hathaway Inc. a annoncé lundi qu'elle avait commencé à investir dans le créancier.

Berkshire a également augmenté sa participation dans HP Inc, ce qui a fait grimper ses actions de 1,1 %, tout en se défaisant de sa participation dans la banque régionale US Bancorp, qui a chuté de 2,5 %.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport de 3,39 contre 1 sur le NYSE et de 1,89 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré huit nouveaux plus hauts et 11 nouveaux plus bas sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq a enregistré 37 nouveaux plus hauts et 131 nouveaux plus bas. (Reportage de Shreyashi Sanyal, Shristi Achar A et Medha Singh à Bengaluru ; rédaction de Dhanya Ann Thoppil et Maju Samuel)