* Nvidia augmente après que GS ait ajouté le titre à sa liste de convictions

* Les rendements à 10 ans augmentent alors que la fermeture du gouvernement est évitée

* Les services publics en baisse de plus de 5

* Les indices : Dow en baisse de 0,6%, S&P 500 en baisse de 0,5%, Nasdaq en hausse de 0,1%.

NEW YORK, 2 octobre (Reuters) - Le Dow et le S&P 500 ont reculé lundi, avec une forte baisse des services aux collectivités, tandis que le Nasdaq n'a guère varié, les investisseurs évaluant la probabilité que la Réserve fédérale doive maintenir ses taux d'intérêt à un niveau plus élevé pendant plus longtemps.

Michelle Bowman, gouverneur de la Fed, a déclaré qu'elle restait disposée à soutenir une nouvelle augmentation du taux d'intérêt directeur de la banque centrale lors d'une prochaine réunion si les données à venir montrent que les progrès en matière d'inflation s'arrêtent ou progressent trop lentement.

La banque centrale américaine a déclaré le mois dernier qu'elle pourrait à nouveau relever ses taux d'intérêt alors qu'elle s'efforce de rapprocher l'inflation de son objectif annuel de 2 %.

"Nous avons terminé le mois de septembre avec un marché enveloppé d'incertitude. En ce début de mois, le marché a besoin de confirmer que les bénéfices sont en hausse... et de savoir où va la Fed", a déclaré Quincy Krosby, stratège mondial en chef chez LPL Financial à Charlotte, en Caroline du Nord.

Les investisseurs continuent de surveiller de près l'augmentation des rendements des bons du Trésor, a-t-elle ajouté, mais la progression de lundi était liée à un accord visant à éviter la fermeture partielle du gouvernement américain, ce qui a réduit la demande pour la dette avant les données clés sur l'emploi de cette semaine.

Les services publics, sensibles aux tarifs, ont été le secteur S&P le moins performant de la journée, avec une baisse de 5,3 % dans les échanges de l'après-midi, en passe de connaître sa plus forte baisse en pourcentage sur une journée depuis avril 2020.

Le secteur de l'énergie a également connu une forte baisse, tandis que le secteur de la technologie a progressé de 0,7 %.

L'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 207,04 points, soit 0,62%, à 33 300,46, le S&P 500 a perdu 23,23 points, soit 0,54%, à 4 264,82 et le Nasdaq Composite a ajouté 8,85 points, soit 0,07%, à 13 228,17.

Les actions de Nvidia ont progressé après que Goldman Sachs a ajouté le titre du fabricant de puces à sa liste de convictions.

Les données économiques ont montré que les dépenses de construction aux États-Unis ont augmenté en août. Le rapport mensuel sur l'emploi américain est attendu vendredi.

Les sociétés du S&P 500 publient leurs résultats du troisième trimestre plus tard dans le mois, les analystes s'attendant à ce que les bénéfices aient légèrement augmenté par rapport au trimestre précédent.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse sur le NYSE dans un rapport de 5,00 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 2,77 contre 1 a favorisé les titres en baisse.

Le S&P 500 a enregistré deux nouveaux records sur 52 semaines et 51 nouveaux records à la baisse ; le Nasdaq Composite a enregistré 20 nouveaux records et 283 nouveaux records à la baisse. (Informations complémentaires fournies par Shubham Batra et Shashwat Chauhan à Bengaluru. Rédaction : Vinay Dwivedi, Maju Samuel et Richard Chang)