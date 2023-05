Le S&P 500 et le Dow Jones sont restés inchangés lundi après que les données sur l'industrie manufacturière aient suscité des inquiétudes quant au ralentissement de l'économie américaine dans le cadre des négociations sur le plafond de la dette, bien que les gains des actions Meta aient contribué à la hausse du Nasdaq.

L'indice "Empire State" de la Réserve fédérale de New York, un indicateur de l'activité manufacturière dans l'État de New York sur les conditions commerciales actuelles, a chuté à une lecture de -31,8 en mai, contre des attentes de -3,75.

"C'est toujours difficile parce que nous sommes dans une période où les mauvaises nouvelles sont en fait de bonnes nouvelles du point de vue des actions et vice versa, mais vous avez toujours une réaction du marché lorsque vous avez un mauvais chiffre parce que tout le monde commence alors à s'inquiéter d'une récession", a déclaré Tim Ghriskey, stratège principal de portefeuille chez Ingalls & Snyder à New York.

"Nous voulons donc que l'économie soit suffisamment faible pour faire baisser l'inflation, mais pas au point de provoquer une récession.

Les analystes ont mis en garde contre la volatilité du baromètre, qui réduit son impact.

Les marchés sont également restés modérés en raison des querelles à Washington entre la Maison Blanche et les Républicains dans le cadre des négociations sur le plafond de la dette, avec une réunion prévue pour mardi, bien qu'il soit peu probable qu'un accord soit conclu à ce moment-là.

"Nous avons déjà vécu cela auparavant, ils finissent par revenir à la raison et faire quelque chose, faire des compromis et obtenir quelque chose au lieu de jouer à ce jeu de la poule mouillée, c'est vraiment à qui cligne des yeux en premier", a déclaré M. Ghriskey.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 6,07 points, soit 0,02 %, à 33 294,55, le S&P 500 a gagné 6,93 points, soit 0,17 %, à 4 131,01 et le Nasdaq Composite a ajouté 69,51 points, soit 0,57 %, à 12 354,25.

Meta Platforms Inc a grimpé de 2,39% et a été l'une des principales hausses du Nasdaq et du S&P 500 après que Loop Capital l'ait relevé de "hold" à "buy".

Dans une semaine relativement peu chargée en données économiques, les investisseurs se concentreront sur les ventes au détail, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage et les données sur le logement.

Le ralentissement des données économiques a renforcé les attentes quant à la date à laquelle la Réserve fédérale interrompra son cycle de hausse des taux d'intérêt, alors que la banque centrale tente d'éradiquer l'inflation élevée.

Lundi, plusieurs responsables de la Fed ont indiqué qu'ils s'attendaient à ce que les taux d'intérêt restent élevés, ce qui va à l'encontre des attentes des marchés qui prévoient une réduction des taux avant la fin de l'année.

Le président de la Fed, Jerome Powell, doit s'exprimer vendredi et les investisseurs surveilleront ses commentaires pour tout signal sur la trajectoire des taux d'intérêt cette année.

Oneok Inc a chuté de 8,66 % après avoir accepté dimanche d'acheter l'opérateur américain de pipelines Magellan Midstream Partners dans le cadre d'une transaction de 18,8 milliards de dollars. Les actions de Magellan ont bondi de 13,82 %.

Western Digital Corp a grimpé de 10,90% après que Reuters a rapporté que la société de puces mémoire et son partenaire japonais Kioxia Holdings Corp. accélèrent les pourparlers de fusion.

Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse sur le NYSE dans un rapport de 2,17 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 1,92 contre 1 a favorisé les valeurs en progression.

Le S&P 500 a enregistré 8 nouveaux records sur 52 semaines et 7 nouveaux records à la baisse ; le Nasdaq Composite a enregistré 51 nouveaux records et 120 nouveaux records à la baisse. (Reportage de Chuck Mikolajczak, édition de Marguerita Choy)