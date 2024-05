(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* Nvidia en hausse, les courtiers augmentent les prévisions avant les résultats du mercredi

* La Deutsche Bank relève son objectif de fin d'année pour le S&P 500 à 5 500 en 2024

* Les croisiéristes augmentent après que Norwegian Cruise ait revu à la hausse ses prévisions de bénéfices.

* Les indices sont en hausse : Dow 0,16%, S&P 0,39%, Nasdaq 0,67%.

20 mai (Reuters) - Le Nasdaq, à forte composante technologique, a atteint un record lundi, dopé par les fabricants de puces. Les résultats trimestriels très attendus de Nvidia et le compte rendu de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, cette semaine, devraient mettre à l'épreuve la série de records de Wall Street.

Les résultats positifs des entreprises et les données sur l'inflation plus faibles que prévu ont renforcé l'espoir d'une réduction des taux d'intérêt cette année. L'indice S&P 500 s'est rapproché de son record historique, tandis que l'indice Dow Jones a reconquis le niveau des 40 000 points.

Les investisseurs attendaient les résultats trimestriels de Nvidia mercredi pour savoir si le leader des puces d'intelligence artificielle pouvait maintenir sa croissance explosive et rester en tête de ses rivaux.

"Depuis leur dernière publication, les investisseurs ont toujours de grands espoirs pour Nvidia et l'IA en général, et ce sera un bon test pour voir où en sont les choses dans le domaine de l'IA", a déclaré Paul Nolte, conseiller principal en gestion de patrimoine chez Murphy & Sylvest.

Nvidia a bondi de 2 %, au moins trois maisons de courtage ayant relevé leurs objectifs de prix, tandis que Micron Technology a grimpé de 3,6 % après que Morgan Stanley a relevé le fabricant de puces mémoire de "sous-pondéré" à "équipondéré".

Les valeurs des technologies de l'information ont surpassé les principaux indices sectoriels du S&P 500. L'indice des puces de Philadelphie a également progressé de 2,1 %.

Le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed est également prévu pour mercredi.

Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré qu'il faudrait un certain temps pour être sûr que l'inflation revienne à l'objectif de 2 % de la banque centrale, tandis que le vice-président chargé de la supervision, Michael Barr, a qualifié de "décevantes" les données relatives à l'inflation de cette année. Le vice-président Phillip Jefferson s'est dit "prudemment optimiste" quant à la capacité de la Fed à poursuivre ses efforts pour réduire l'inflation sans nuire à l'économie dans son ensemble.

Selon l'outil FedWatch du CME, 76,2 % des traders s'attendent à une réduction des taux d'au moins 25 points de base en septembre.

"Si, à court terme, les marchés peuvent progresser, dans les trois à cinq prochaines années, ils auront vraiment du mal à progresser de manière significative en raison des valorisations élevées", a déclaré M. Nolte.

Le S&P 500 se négocie à un ratio cours/bénéfice à terme de 20,8, bien supérieur à sa moyenne historique de 15,9, selon LSEG Datastream.

La Deutsche Bank a relevé son objectif de fin d'année 2024 pour le S&P 500 à 5 500 points, contre 5 100 points auparavant, soit le plus élevé parmi les principales maisons de courtage, tandis que Morgan Stanley a prévu qu'il atteindrait 5 400 points d'ici juin 2025.

Sur le front des données économiques, les demandes initiales d'allocations chômage hebdomadaires, les indices PMI globaux flash de S&P et les données sur les biens durables sont attendus tout au long de la semaine.

À 11:39 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 65,56 points, ou 0,16%, à 40 069,15, le S&P 500 était en hausse de 20,46 points, ou 0,39%, à 5 323,73, et le Nasdaq Composite était en hausse de 112,32 points, ou 0,67%, à 16 798,29.

Johnson Controls International a augmenté de 3 % à la suite d'un rapport selon lequel l'investisseur activiste Elliott Investment Management a constitué une position de plus d'un milliard de dollars dans le fournisseur de solutions de construction.

Norwegian Cruise Line a grimpé de 8,5 % après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels. Ses homologues Carnival Corp et Royal Caribbean Cruise ont également fait un bond de 7,3 % et 6 %, respectivement.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,66 contre 1 sur le NYSE et de 1,26 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 50 nouveaux sommets sur 52 semaines et deux nouveaux creux, tandis que le Nasdaq a enregistré 85 nouveaux sommets et 67 nouveaux creux. (Reportage d'Ankika Biswas et Lisa Mattackal à Bengaluru ; rédaction de Devika Syamnath)