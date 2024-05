Le Nasdaq a dépassé les 17 000 points mardi pour la première fois de son histoire, grâce à Nvidia, le leader de l'intelligence artificielle, qui a atteint un niveau record, tandis que les investisseurs attendent les données sur l'inflation américaine cette semaine, qui pourraient influencer les attentes de la Réserve fédérale en matière de réduction des taux d'intérêt.

Le Dow Jones et le S&P 500 ont baissé, le S&P 500 étant influencé par les baisses des secteurs de la santé, de l'industrie et de la finance.

Le rapport sur l'indice de base des dépenses de consommation des ménages américains pour le mois d'avril est attendu dans le courant de la semaine. Le baromètre de l'inflation préféré de la Fed devrait rester stable sur une base mensuelle.

Les actions de Nvidia ont gagné plus de 6 % et ont stimulé d'autres actions du secteur des puces, l'indice Philadelphia Semiconductor ayant augmenté de 1,7 % à la suite du retour des traders après un week-end prolongé.

"L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie a progressé de 1,7 % à la suite du retour des traders après un week-end prolongé. Le ruban d'aujourd'hui est une fonction des histoires positives ayant un impact spécifique sur les actions, mais dans l'ensemble, comme vous pouvez le voir avec le Dow en baisse d'environ 200 points, c'est une session de marché généralement négligée", a déclaré Michael James, directeur général de la négociation d'actions chez Wedbush Securities à Los Angeles.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 278,04 points, soit 0,71 %, à 38 791,55, le S&P 500 a perdu 4,37 points, soit 0,08 %, à 5 300,35 et le Nasdaq Composite a gagné 81,68 points, soit 0,48 %, à 17 002,47.

Wall Street a récemment battu des records, les investisseurs pariant sur le fait que la banque centrale américaine pourrait commencer à réduire ses taux d'intérêt cette année.

Les attentes concernant le calendrier des baisses de taux ont fluctué, les décideurs politiques se montrant prudents alors que les données reflètent toujours une inflation rigide.

Selon l'outil FedWatch du CME, les probabilités d'une réduction des taux d'au moins 25 points de base ne dépassent la barre des 50 % que pour les mois de novembre et de décembre de cette année. Les probabilités d'une réduction des taux en septembre sont tombées à environ 46 %, contre plus de 50 % il y a une semaine.

Le secteur de la vente au détail sera également au centre de l'attention cette semaine, plusieurs détaillants tels que Dollar General, Advance Auto Parts et Best Buy ayant publié leurs résultats.

Aux États-Unis, le règlement des transactions sera plus court mardi, ce qui, selon les régulateurs, réduira les risques et améliorera l'efficacité, mais devrait temporairement augmenter les échecs de transaction pour les investisseurs.

Actionnaires de Hess

approuvé

la fusion avec Chevron pour un montant de 53 milliards de dollars. L'action Hess était en baisse de 0,9 %, tandis que l'action Chevron était en hausse de 0,5 % et l'action Exxon Mobil en hausse de 0,8 %.

L'action Apple a augmenté de 0,2 % après que les ventes d'iPhone en Chine ont fait un bond de 52 % en avril par rapport à l'année précédente, selon les calculs de Reuters basés sur les données de l'industrie.

GameStop a grimpé de 21,5 %. Vendredi en fin de journée, le détaillant de jeux vidéo a déclaré avoir levé 933 millions de dollars en vendant 45 millions d'actions dans le cadre d'une offre "au marché".

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse dans une proportion de 1,6 pour 1 sur le NYSE et de 1,38 pour 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 23 nouveaux sommets sur 52 semaines et neuf nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 82 nouveaux sommets et 87 nouveaux creux. (Reportage d'Abigail Summerville à New York ; rédaction de Pooja Desai et David Gregorio)