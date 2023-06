(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* La Banque d'Angleterre augmente ses taux de 50 points de base.

* Accenture perd du terrain après des prévisions de revenus trimestriels peu encourageantes

* Spirit AeroSystems s'effondre suite à l'arrêt de sa production et pèse sur Boeing

* Les indices : Dow Jones en baisse de 0,06%, S&P en hausse de 0,19%, Nasdaq en hausse de 0,69%.

22 juin (Reuters) - Wall Street a évolué en ordre dispersé jeudi, le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, ayant continué, lors de sa deuxième journée de témoignages devant le Congrès, à battre le rappel et à suggérer que la banque centrale n'avait pas atteint la fin de son cycle de resserrement monétaire.

Le Nasdaq s'est inscrit dans le vert grâce à l'élan des valeurs technologiques et de celles liées à la technologie, Amazon.com et Apple Inc en tête, tandis que l'avancée du S&P 500 a été plus hésitante.

Les valeurs industrielles et financières ont tiré le Dow Jones vers le bas.

"Nous avons un peu de répit par rapport à ce que le marché a fait la semaine dernière, et cela reflète les commentaires de Powell sur la probabilité que nous ayons besoin de nouvelles hausses de taux, et le marché essaie de digérer cela", a déclaré Chuck Carlson, directeur général de Horizon Investment Services à Hammond, dans l'Indiana.

M. Powell, qui s'exprimait devant la commission bancaire du Sénat dans le cadre de sa déclaration semestrielle sur la politique monétaire, a réitéré son opinion selon laquelle de nouvelles hausses des taux d'intérêt sont probables dans les mois à venir, un sentiment partagé par Michelle Bowman, gouverneur de la Fed, plus tôt au cours de la session.

"Le marché essaie de déterminer si nous avons passé le cap de l'accélération rapide", a ajouté M. Carlson. "Il y a beaucoup d'éléments en mouvement qui expliquent pourquoi la Fed n'a pas fait quelque chose cette fois-ci, mais dit qu'elle fera quelque chose plus tard.

Les marchés ont été pris par surprise lorsque la Banque d'Angleterre a procédé à une hausse des taux de 50 points de base, plus importante que prévu, afin de lutter contre l'inflation persistante en Grande-Bretagne, preuve supplémentaire que la croissance rapide des prix reste une menace pour l'économie mondiale.

À la dernière minute, les marchés financiers ont intégré une probabilité de 77 % d'une nouvelle hausse des taux de 25 points de base à l'issue de la réunion de juillet de la Fed, selon l'outil FedWatch du CME.

Sur le front économique, les demandes d'allocations chômage sont restées stables à leur plus haut niveau depuis 20 mois et l'indice économique avancé du Conference Board a enregistré sa 14ème baisse mensuelle consécutive, suggérant que les efforts de la Fed pour freiner l'économie commencent à avoir l'effet escompté.

À 14 h 04 HE, le Dow Jones Industrial Average a perdu 19,11 points, soit 0,06 %, pour atteindre 33 932,41, le S&P 500 a gagné 8,4 points, soit 0,19 %, pour atteindre 4 374,09 et le Nasdaq Composite a ajouté 93,11 points, soit 0,69 %, pour atteindre 13 595,31.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, le secteur de la consommation discrétionnaire a enregistré la plus forte progression en pourcentage, tandis que le secteur de l'immobilier a connu la plus forte baisse.

Spirit AeroSystems a chuté de 8,7 % après que le fournisseur de pièces d'avion ait annoncé qu'il suspendrait la production dans son usine de Wichita, au Kansas, après que les travailleurs aient annoncé une grève à partir du 24 juin.

Les actions de Boeing ont chuté de 2,3 %.

Les actions Accenture cotées en bourse aux États-Unis ont chuté de 3,0 % après que la société de conseil en informatique a annoncé un chiffre d'affaires inférieur aux prévisions pour le quatrième trimestre.

Darden Restaurants a chuté de 3,1 % après que la société mère Olive Garden a publié des perspectives de bénéfices annuels décevantes, alors que la société mère Olive Garden est confrontée à la montée en flèche des prix des matières premières.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse sur le NYSE dans un rapport de 2,31 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 1,59 contre 1 a favorisé les valeurs en baisse.

Le S&P 500 a enregistré 14 nouveaux plus hauts et 5 nouveaux plus bas sur 52 semaines ; le Nasdaq Composite a enregistré 46 nouveaux plus hauts et 96 nouveaux plus bas. (Reportage de Stephen Culp ; reportages complémentaires de Shubham Batra, Shristi Achar A et Medha Singh à Bengaluru ; rédaction d'Aurora Ellis)