Le S&P 500 et le Nasdaq étaient en hausse dans les échanges de l'après-midi mardi, aidés par les gains des actions d'Apple, tandis que les investisseurs attendaient également les données sur les prix à la consommation et une annonce de la politique de la Réserve fédérale.

Les actions d'Apple ont augmenté de 6,4 % et ont atteint un niveau record après avoir baissé au cours de la session précédente.

Lors de son événement annuel destiné aux développeurs, qui a débuté lundi, Apple a dévoilé de nouvelles fonctions d'intelligence artificielle destinées à accroître l'attrait de ses appareils, notamment un assistant virtuel Siri amélioré, capable de répondre à un plus grand nombre de questions et d'accomplir des tâches plus compliquées qu'auparavant.

L'indice technologique S&P 500 a progressé de 1,3 % et a atteint son plus haut niveau historique.

Le rapport sur l'indice des prix à la consommation sera publié mercredi, et l'annonce de la politique de la banque centrale américaine est également prévue mercredi.

La banque centrale devrait laisser les taux d'intérêt inchangés, mais publiera ses projections économiques actualisées et son "graphique en pointillés", qui montre où les décideurs politiques s'attendent à ce que les taux d'intérêt se situent cette année et à plus long terme.

"Tout le monde se sent mal à l'aise, mais les données et les mesures prises par les consommateurs continuent d'indiquer une certaine résilience, ce qui tend à être assez optimiste dans l'ensemble", a déclaré Oliver Pursche, premier vice-président et conseiller de Wealthspire Advisors à Westport, dans le Connecticut.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 125,67 points, soit 0,32 %, pour atteindre 38 742,37, le S&P 500 a gagné 8,68 points, soit 0,16 %, pour atteindre 5 369,47 et le Nasdaq Composite a ajouté 119,16 points, soit 0,69 %, pour atteindre 17 311,69.

Le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis publié vendredi a été plus élevé que prévu. Les marchés ont revu à la baisse leurs attentes concernant la première baisse de taux de la Fed en septembre, estimant désormais à environ 50 % les chances d'une telle baisse, selon l'outil FedWatch du CME.

General Motors a gagné 1,7 % après que le constructeur automobile a annoncé un plan de rachat d'actions de 6 milliards de dollars.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse sur le NYSE dans un rapport de 1,66 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 1,26 contre 1 a favorisé les valeurs en baisse.

L'indice S&P 500 a enregistré 18 nouveaux records sur 52 semaines et 4 nouveaux records à la baisse ; l'indice Nasdaq Composite a enregistré 36 nouveaux records et 116 nouveaux records à la baisse.