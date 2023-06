(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* Apple enregistre un record de clôture pour la deuxième journée consécutive

* Les actions du secteur des puces électroniques clôturent en baisse mais en hausse par rapport à leur plus bas niveau de la séance

* Les résultats des tests annuels de résistance des banques sont attendus plus tard

* Le président de la Fed, M. Powell, annonce d'autres hausses de taux

* Le Dow Jones perd 0,22%, le S&P 0,04%, le Nasdaq 0,27%.

Le Nasdaq a légèrement progressé mercredi grâce au soutien des grandes capitalisations, tandis que le S&P 500 et le Dow Jones ont clôturé en baisse après que le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a annoncé de nouvelles hausses de taux et déclaré qu'il ne voyait pas l'inflation tomber au niveau du taux cible de la banque centrale "cette année ou l'année prochaine".

Lors d'un forum de la Banque centrale européenne mercredi, M. Powell a également déclaré que la Fed relèverait probablement encore ses taux et n'a pas exclu un relèvement lors de la prochaine réunion de politique générale prévue fin juillet.

Mais alors que le S&P a passé la majeure partie de la séance dans le rouge, les investisseurs ont semblé prendre les commentaires de M. Powell au sérieux en raison des signes de vigueur de l'économie, selon Quincy Krosby, stratège mondial en chef chez LPL Financial.

"Un soutien plus fort de l'économie suggère qu'une récession n'est toujours pas attendue dans un avenir immédiat, et étant donné la résilience du marché du travail, l'économie peut probablement digérer une hausse de taux de 25 points de base, lors de la prochaine réunion du Comité fédéral de l'open market, a déclaré M. Krosby.

L'inflation restant élevée, Phil Blancato, PDG de Ladenburg Asset Management, a déclaré que M. Powell n'avait "pas tort" de maintenir une politique restrictive. Il a également noté des tendances saisonnières avec le 4 juillet, jour de la fête de l'indépendance des États-Unis, "après un premier semestre incroyable pour les valeurs de croissance".

"Le marché est plus qu'heureux de faire une pause", a-t-il déclaré. Selon l'outil Fedwatch de CMEGroup, il y a 79,4 % de chances que la Fed augmente ses taux d'intérêt de 25 points de base pour atteindre une fourchette de 5,25 % à 5,50 % en juillet et que la banque centrale maintienne ses taux jusqu'à la fin de 2023.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 74,08 points, soit 0,22 %, à 33 852,66, le S&P 500 a perdu 1,55 point, soit 0,04 %, à 4 376,86 et le Nasdaq Composite a ajouté 36,08 points, soit 0,27 %, à 13 591,75.

Apple Inc a atteint un record historique au cours de la séance et a enregistré un record de clôture pour la deuxième séance consécutive. Tesla, Microsoft et Alphabet ont également fait partie des plus grandes hausses de l'indice S&P.

Toutefois, le fabricant de puces Nvidia, favori des investisseurs désireux de miser sur l'intelligence artificielle, a clôturé en baisse de 1,8 % et a été le principal frein de l'indice de référence après que le Wall Street Journal a rapporté que les États-Unis pourraient imposer de nouvelles restrictions sur les exportations de puces d'intelligence artificielle à destination de la Chine.

Quatre des 11 principaux secteurs du S&P 500 ont progressé, l'énergie augmentant de 1 % et les services de communication de 0,8 %. Le secteur défensif des services aux collectivités, qui a terminé en baisse de 1,5 %, a été en tête des baisses.

M. Krosby de LPL a également salué la progression de l'indice Russell 2000 des petites capitalisations, qui a gagné 0,5 % pour la troisième journée consécutive de hausse, dans un marché qui a dépendu fortement des mégacapitalisations pour ses gains cette année.

"Avec les gains de l'indice Russell, les inquiétudes concernant l'étroitesse et la lourdeur du marché sont quelque peu apaisées, car les petites et moyennes entreprises suscitent l'intérêt des investisseurs", a-t-elle déclaré.

Les investisseurs attendent l'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE), la mesure de l'inflation privilégiée par la Fed, les données initiales sur les demandes d'allocations chômage et la lecture finale du PIB du premier trimestre plus tard dans la semaine pour évaluer l'état de l'économie américaine.

L'indice S&P des banques a reculé de 0,5 % avant la publication des résultats du test de résistance annuel de la Fed après la clôture des marchés mercredi. Ce test permet de déterminer le montant de capital que les banques doivent garder en réserve et le montant dont elles disposent pour les rachats d'actions et les dividendes.

Netflix Inc, également l'une des plus fortes hausses du S&P, a grimpé de 3 % après qu'Oppenheimer a relevé son objectif de prix.

General Mills a chuté de 5 % après que le fabricant d'aliments emballés a prévu un bénéfice annuel inférieur aux estimations des analystes.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse sur le NYSE dans un rapport de 1,21 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 1,11 contre 1 a favorisé les valeurs en hausse.

L'indice S&P 500 a enregistré 39 nouveaux sommets sur 52 semaines et 6 nouveaux creux ; l'indice Nasdaq Composite a enregistré 70 nouveaux sommets et 127 nouveaux creux.

Sur les bourses américaines, 9,89 milliards d'actions ont changé de mains, contre 11,57 milliards en moyenne au cours des 20 dernières séances. (Sinéad Carew à New York, Sruthi Shankar et Johann M Cherian à Bengaluru, Vinay Dwivedi et David Gregorio)