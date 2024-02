Le Nasdaq a reculé lundi après-midi après avoir brièvement dépassé son record de clôture de novembre 2021, mais le Dow et le S&P 500 ont légèrement progressé avant la publication de deux rapports sur l'inflation américaine cette semaine, qui pourraient influencer la politique de la Réserve fédérale.

Nvidia a dépassé Amazon.com en valeur, mais le Nasdaq a perdu un peu de vigueur après avoir approché son record historique de 16 212,229 en cours de journée.

Au cours des quatre derniers mois, les mégapoles les plus exposées à l'intelligence artificielle ont été le fer de lance d'un marché haussier à Wall Street, alors que d'autres actions ont également progressé grâce à l'espoir de réductions imminentes des taux d'intérêt et à des perspectives optimistes de la part des entreprises.

L'indice de référence S&P 500 est resté au-dessus du seuil des 5 000 points qu'il a franchi vendredi et s'est négocié à des niveaux record, tout comme l'indice Dow Jones.

En tête de liste, Nvidia

a dépassé

Amazon.com en termes de capitalisation boursière, l'euphorie autour de l'intelligence artificielle ayant propulsé le fabricant de puces au quatrième rang des entreprises américaines les plus précieuses. Nvidia a progressé de 0,1 %, tandis qu'Amazon a reculé de 1 %.

"Les bénéfices sont meilleurs que prévu, les prévisions d'inflation continuent de baisser et la Fed est toujours susceptible d'abaisser ses taux. Wall Street a du mal à trouver quelque chose à redire au rallye boursier", a déclaré Sam Stovall, stratège en chef chez CFRA Research.

Les opérateurs attendent l'indice des prix à la consommation (IPC) et l'indice des prix à la production (IPP) de janvier cette semaine pour évaluer les perspectives de réduction des taux d'intérêt cette année. Cette semaine, le marché recevra également des données sur la production industrielle, les ventes au détail et le sentiment préliminaire des consommateurs de l'Université du Michigan.

"Un chiffre d'inflation très élevé pourrait rendre certains investisseurs un peu nerveux, mais à part cela, la Fed restera dans le même mode", a déclaré Joe Saluzzi, co-gérant de Themis Trading.

Les données reflétant une économie robuste, les banquiers centraux se sont montrés moins enclins à réduire les taux d'intérêt de manière anticipée. La probabilité d'une réduction des taux d'au moins 25 points de base en mai est tombée à 52,2 %, contre plus de 95 % au début de l'année 2024, selon l'outil FedWatch du CME.

À 13 h 52, le S&P 500 gagnait 6,01 points, soit 0,12 %, pour atteindre 5 032,62 points, tandis que le Nasdaq Composite perdait 12,13 points, soit 0,08 %, pour atteindre 15 978,54 points. L'indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 196,04 points, soit 0,51 %, à 38 867,73 points.

L'indice Russell 2000 des petites capitalisations a également fait un bond de 1,8 %.

"Les investisseurs se tournent vers les secteurs qui n'ont pas suivi le rythme de l'ensemble du marché, car c'est peut-être là qu'il y a le plus de valeur", a déclaré M. Stovall. "Aujourd'hui pourrait être une journée de pêche au fond pour le marché.

Parmi les autres valeurs en mouvement, Diamondback Energy a fait un bond de 9,2 %, aidant le secteur de l'énergie à se placer en tête des 11 secteurs du S&P 500 avec un gain de 1,16 %. Diamondback a annoncé un accord de 26 milliards de dollars pour acheter le plus grand producteur privé de pétrole et de gaz du bassin Permien, Endeavor Energy Partners.

Joby Aviation a gagné 6,6 %, le fabricant d'avions électriques ayant signé un accord pour lancer des services de taxi aérien aux Émirats arabes unis d'ici le début de l'année 2026.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 4,3 contre 1 sur le NYSE et de 2,32 contre 1 sur le Nasdaq. (Reportage de Johann M Cherian et Ankika Biswas à Bengaluru ; rédaction de Maju Samuel et David Gregorio)