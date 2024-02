Alors que le S&P 500 a atteint de nouveaux sommets, moins d'actions ont participé à la hausse, ce qui fait craindre que les gains récents ne s'inversent si les leaders du marché trébuchent.

Les investisseurs considèrent souvent qu'une bonne répartition du marché, c'est-à-dire le nombre d'actions qui participent à la hausse d'un indice plus large, est un signe de bonne santé, car elle montre que les gains sont moins dépendants d'un petit groupe de valeurs.

La largeur du marché a été faible pendant la majeure partie de l'année 2023, le gain de 24 % du S&P 500 étant principalement dû à ce que l'on appelle les "Magnificent Seven", un groupe de poids lourds comprenant Meta Platforms, Apple Inc. et Amazon.

La largeur de vue s'est améliorée vers la fin de l'année, mais certaines mesures montrent qu'elle se rétrécit à nouveau en 2024. Par exemple, alors que le S&P 500 est en hausse de 5,4 % et a clôturé vendredi à un niveau record, la moyenne sur 10 jours des actions du New York Stock Exchange et du Nasdaq atteignant de nouveaux sommets est tombée à son niveau le plus bas depuis juillet, selon les données de Hi Mount Research.

Dans le même temps, seuls 62 % des titres de grande capitalisation se situaient au-dessus de leur moyenne mobile sur 50 jours à la clôture de jeudi, contre 87 % en décembre, selon les données de Thrasher Analytics. Par ailleurs, les Sept Magnifiques ont représenté près de 60 % des gains du S&P 500 cette année, selon Dow Jones Indices.

"Nous avons atteint un seuil historique en ce qui concerne la quantité d'argent investie dans ce très petit nombre d'actions", a déclaré Michael Smith, gestionnaire principal de portefeuille chez AllSpring Global Investments.

Le groupe restreint d'actions qui alimente le marché pourrait le rendre plus vulnérable à des baisses rapides si une déception au niveau des bénéfices ou un autre problème touche les plus grandes actions, a déclaré M. Smith, qui possède des actions de Microsoft, d'Amazon et d'Alphabet, la société mère de Google.

Alors que la plupart des grandes capitalisations ont progressé cette année, les actions de Tesla ont chuté de 22 %, ce qui en fait la troisième plus mauvaise performance du S&P 500, démontrant ainsi la rapidité avec laquelle les grandes vedettes du marché peuvent perdre leur popularité.

Certains investisseurs estiment que la largeur du marché s'est réduite en partie parce que les marchés anticipent désormais que la Réserve fédérale réduira les taux d'intérêt plus tard dans l'année que ne le prévoyaient de nombreuses personnes à Wall Street, ce qui oblige à se défaire des paris sur les secteurs sensibles aux taux d'intérêt qui pourraient bénéficier d'une baisse des coûts d'emprunt.

Le secteur immobilier du S&P 500, par exemple, est en baisse de 4,4 % depuis le début de l'année en raison des inquiétudes suscitées par l'immobilier commercial. L'indice Russell 2000 des sociétés à petite capitalisation a perdu 0,8 %.

"Vous avez assisté à un grand rallye dans certains secteurs du marché qui étaient vraiment survendus, en prévision d'une baisse rapide des taux par la Fed en 2024", a déclaré Ed Clissold, stratège en chef pour les États-Unis chez Ned Davis Research. "Maintenant que le marché a changé de position, les gens repensent à quel point ces zones battues devraient se redresser."

Le mois dernier, le président de la Fed, Jerome Powell, a écarté les espoirs de réduction des taux dès la réunion de mars, déclarant que la banque centrale avait besoin de plus de certitude que l'inflation se dirigeait à nouveau vers son objectif de 2 %.

Dans l'ensemble, les marchés estimaient vendredi dernier que les réductions cumulées des taux d'intérêt s'élèveraient à environ 110 points de base d'ici la réunion de décembre de la Fed, contre plus de 160 points de base pour les réductions prévues à la fin de l'année 2023.

Les investisseurs attendent les données de la semaine prochaine sur les prix à la consommation aux États-Unis pour voir si la récente vigueur de l'économie américaine déclenche un rebond inflationniste qui obligerait probablement à revoir à la baisse les prévisions de réduction des taux d'intérêt.

Certains arguments plaident en faveur de la fidélité aux plus grandes entreprises du marché, qui affichent souvent une croissance supérieure à la moyenne et des bilans solides. Depuis 1999, les dix premières sociétés du S&P 500 ont rapporté en moyenne 12,3 points de pourcentage de plus que l'indice général, selon les données de Dow Jones Indices.

Dans le même temps, certains stratèges estiment qu'un examen à plus long terme montre qu'un plus grand nombre d'actions ont en fait participé à la reprise. Plus de la moitié de la centaine de sous-industries du S&P 500 ont progressé de 20 % ou plus depuis le début du marché haussier actuel en octobre 2022, ont écrit les analystes de Yardeni Research. Les services technologiques et de communication sont les seuls à avoir surperformé l'indice général, cependant.

"Quelques titres ont largement surpassé les retardataires, mais de nombreux retardataires se sont également très bien comportés, mais pas aussi bien", a écrit le cabinet.