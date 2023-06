(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles)

Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint des plus hauts de 14 mois jeudi, les investisseurs digérant de nouvelles données économiques et pariant sur le fait que la Réserve fédérale américaine approche de la fin de sa campagne agressive de relèvement des taux d'intérêt.

Les rendements des bons du Trésor ont baissé après qu'une série de données économiques aient indiqué une baisse de l'inflation, aidant à compenser les inquiétudes concernant les futures hausses de taux.

Les données ont montré que les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté de manière inattendue en mai, les consommateurs ayant dépensé pour une série de biens, y compris des véhicules. Une autre série de données a montré que les demandes d'allocations chômage sont restées inchangées à 262 000 en données corrigées des variations saisonnières pour la semaine se terminant le 10 juin, mais qu'elles étaient supérieures aux prévisions des économistes qui tablaient sur 249 000 demandes.

En outre, les prix à l'importation ont baissé en mai et la baisse annuelle a été la plus forte en trois ans. Cela fait suite à un rapport publié mardi montrant que l'inflation globale d'avril a augmenté moins que prévu.

La dernière vague de données est intervenue après que la Fed a laissé ses taux inchangés dans la fourchette de 5 % à 5,25 % mercredi et a indiqué qu'elle pourrait augmenter ses taux d'au moins un demi-point de pourcentage cette année si l'inflation reste obstinément persistante et si l'économie américaine reste résiliente.

"En raison de la baisse de l'inflation en début de semaine et de la résistance de l'économie après la réunion de la Fed, le marché se redresse et les rendements baissent parce que les investisseurs ne croient pas que la Fed soit aussi optimiste qu'elle l'a présenté", a déclaré Ross Mayfield, analyste en stratégie d'investissement chez Baird.

"Le marché ne croit pas qu'il y ait encore deux hausses dans la chambre.

Les traders estiment à 67 % la probabilité d'une hausse des taux de 25 points de base en juillet, suivie d'une réduction potentielle des taux d'ici à décembre, selon l'outil Fedwatch du

CME Fedwatch

.

Les gains de jeudi étaient larges et incluaient des secteurs considérés comme sensibles aux fluctuations de la santé de l'économie. Dix des 11 indices sectoriels du S&P 500 ont progressé, avec en tête les soins de santé, en hausse de 1,37 %, suivis d'un gain de 1,22 % dans le secteur de l'énergie, en raison de la remontée des prix du pétrole...

Les rendements du Trésor américain ont reculé, ce qui a stimulé les actions des sociétés de croissance sensibles aux taux d'intérêt. Microsoft et Meta Platforms ont gagné plus de 2 % chacun.

"Il y a beaucoup d'argent sur la touche de la part de ceux qui ont eu peur de la récession, et à mesure que les inquiétudes disparaissent, les gens reviennent vers les actions", a déclaré David Russell, vice-président de Market Intelligence chez TradeStation.

Jusqu'à présent, en 2023, le S&P 500 a augmenté de 15 % et le Nasdaq de 31 %, grâce aux signes de résilience économique, à une saison des bénéfices meilleure que prévu et aux paris selon lesquels les taux d'intérêt sont proches de leur maximum.

L'indice S&P 500 était en hausse de 0,99 %, à 4 415,69 points.

Le Nasdaq a gagné 0,89 % à 13 747,56 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 1,16 % à 34 371,99 points.

Kroger Co a baissé de 2,8% après que le détaillant de grandes surfaces a manqué les estimations de revenus du premier trimestre.

Kohl's Corp a augmenté de 1,1 % après que TD Cowen a relevé le niveau de l'opérateur de grands magasins de "marché performant" à "surperformance".

Les actions cotées aux États-Unis des sociétés chinoises Alibaba Group et JD.com ont chacune augmenté de plus de 3 % après que la Banque populaire de Chine a réduit le coût d'emprunt de ses prêts de politique à moyen terme pour la première fois en 10 mois.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse au sein de l'indice S&P 500, dans une proportion de 5,0 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré 36 nouveaux sommets et aucun nouveau creux ; le Nasdaq a enregistré 59 nouveaux sommets et 65 nouveaux creux.