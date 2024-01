L'indice S&P 500 a atteint un record intrajournalier vendredi pour la première fois en deux ans, alimenté par les gains des fabricants de puces et d'autres valeurs technologiques de premier plan sur fond d'optimisme concernant l'intelligence artificielle.

L'indice de référence du marché boursier américain a bondi de 1 % pour atteindre 4 828,56 points, battant ainsi son précédent record intrajournalier de 4 818,62 points, enregistré le 4 janvier 2022. Les gains ont effacé les derniers effets d'une liquidation de plus de 20 % qui s'est étendue sur neuf mois jusqu'en octobre 2022.

"C'est vraiment une journée encourageante en termes d'action, et les 4 800 points ont certainement été un niveau clé qui a été difficile à dépasser. Si nous continuons à évoluer dans cette direction, ce sera un signe très positif", a déclaré Lisa Erickson, responsable des marchés publics chez U.S. Bank Wealth Management à Minneapolis.

Le Nasdaq a gagné 1,30 % à 15 251,96 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 0,89 % à 37 802,11 points.

Les valeurs des semi-conducteurs Qualcomm, Marvell Technology, Nvidia et Microchip Technology ont chacune gagné plus de 2 % après que le fabricant de serveurs Super Micro Computer a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre, ce qui a fait bondir ses actions de plus de 30 %.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor et l'indice S&P 500 du secteur des technologies de l'information ont atteint des niveaux record.

Microsoft et Apple, les deux entreprises les plus précieuses au monde, ont progressé respectivement de 0,7 % et de 1,3 %.

Les actions des fabricants de puces ont progressé depuis que Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, le plus grand fabricant contractuel de puces au monde, a déclaré mercredi qu'il voyait une augmentation de la demande de puces haut de gamme.

une demande en plein essor pour les puces haut de gamme

utilisées dans l'intelligence artificielle.

Après avoir bondi tout au long du mois de décembre, Wall Street a fait du surplace ces dernières semaines, les investisseurs ayant réduit les attentes de la Réserve fédérale en matière de réduction des taux d'intérêt dès le mois de mars.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les opérateurs de taux d'intérêt estiment aujourd'hui à 52 % la probabilité d'une baisse des taux en mars.

L'enquête préliminaire de l'Université du Michigan a montré que le moral des consommateurs s'était amélioré en janvier pour atteindre son niveau le plus élevé depuis l'été 2021, ce qui a renforcé l'optimisme vendredi.

Travelers Cos a bondi de 5,6% après que le bénéfice du quatrième trimestre de l'assureur a plus que doublé, tandis que State Street a progressé de 2%, après que le prêteur a signalé des entrées nettes record dans son unité Global Advisors au quatrième trimestre.

Spirit Airlines a rebondi de plus de 20 % après les pertes subies en début de semaine, alors qu'elle évaluait les options de refinancement de ses dettes arrivant à échéance en 2025, dans un contexte d'inquiétude quant à la capacité de la compagnie aérienne à rester à flot.

iRobot a chuté de plus de 25 % après la publication d'un rapport selon lequel l'autorité de surveillance de la concurrence de l'Union européenne envisage de bloquer l'acquisition du fabricant d'aspirateurs robots par Amazon.com pour un montant de 1,4 milliard de dollars.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse au sein du S&P 500 dans une proportion de 2,3 contre 1. (Reportage de Johann M Cherian et Ankika Biswas à Bengaluru ; Reportage complémentaire de Siddarth S ; Rédaction de Pooja Desai et David Gregorio)