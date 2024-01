* Microsoft atteint un niveau record, sa valeur boursière dépasse les 3 000 milliards de dollars

* Les prévisions de bénéfices d'AT&T pour l'année fiscale sont décevantes, les actions chutent

* L'activité des entreprises américaines s'accélère en janvier - enquête

* S&P 500 +0,37%, Nasdaq +0,68%, Dow +0,01% * Indices en hausse : S&P 500 +0,37%, Nasdaq +0,68%, Dow +0,01%.

* Les indices sont en hausse : Dow 0,34%, S&P 0,64%, Nasdaq 0,94% * Indices en hausse : Dow 0,34%, S&P 0,64%, Nasdaq 0,94%.

24 janvier (Reuters) -

Le S&P 500 a atteint un nouveau record mercredi, Netflix ayant bondi à la suite de résultats trimestriels exceptionnels, tandis qu'un rapport solide d'ASML a alimenté les gains des fabricants de puces.

Profitant de l'optimisme de Wall Street, Microsoft a progressé de 1,3% et atteint un niveau record, portant sa valeur de marché au-dessus de 3 000 milliards de dollars pour la première fois.

Le S&P 500 a atteint son plus haut niveau historique pour la troisième fois en quatre séances, tandis que le Nasdaq est resté environ 4 % en dessous de son plus haut niveau historique intrajournalier de 2021.

Netflix a bondi de près de 12 % pour atteindre son plus haut niveau en deux ans, après que la forte croissance du nombre d'abonnés a conforté les investisseurs dans l'idée que l'entreprise a gagné la guerre du streaming grâce à la répression du partage de mots de passe et à une offre de contenu de qualité.

L'indice S&P 500 des services de communication, qui inclut Netflix, a progressé de 1,8 % pour atteindre son plus haut niveau depuis deux ans.

Alphabet, Amazon.com et Meta Platforms, qui font partie du groupe des "Sept Magnifiques" qui a été à l'origine de la reprise de l'indice S&P 500 en 2023, ont chacun progressé de plus de 1 %.

"L'année dernière, les entreprises technologiques - les Sept Magnifiques en particulier et le thème de l'intelligence artificielle - ont enregistré des bénéfices et des prévisions ridicules. Nous verrons au cours des dix prochains jours comment cela se passe, mais les premières indications sont certainement très positives", a déclaré Mike Dickson, responsable de la recherche chez Horizon Investments.

Tesla a progressé de 0,6 % avant la publication de ses résultats du quatrième trimestre après la clôture de la bourse.

L'indice des semi-conducteurs Philadelphia SE a bondi de plus de 2 % pour atteindre un niveau record après que les résultats positifs du fabricant d'équipement de fabrication ASML Holding aient indiqué une reprise de la demande mondiale de puces.

Nvidia et Broadcom ont tous deux bondi de plus de 4 % et atteint des niveaux record. Les traders ont échangé pour plus de 24 milliards de dollars d'actions Nvidia en milieu d'après-midi, soit plus que n'importe quel autre titre à Wall Street, selon les données du LSEG.

AT&T a perdu près de 3 % après avoir annoncé un bénéfice annuel inférieur aux attentes, tandis que DuPont De Nemours a chuté de 13 % après avoir annoncé une perte pour le quatrième trimestre.

Le S&P 500 était en hausse de 0,37 %, à 4 882,58 points.

Le Nasdaq a gagné 0,68% à 15 530,39 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,01% à 37 909,55 points.

Sur le front des données, une enquête a montré que l'activité des entreprises s'est accélérée en janvier et que l'inflation a semblé diminuer, ce qui suggère que l'économie a démarré l'année 2024 sur une note solide.

La résistance de l'économie américaine et l'incertitude quant au calendrier des baisses de taux d'intérêt ont conduit les investisseurs à réévaluer leurs paris sur la rapidité avec laquelle la Réserve fédérale réduira ses taux d'intérêt cette année.

Selon l'outil FedWatch de CME Group, les opérateurs estiment désormais à 85,5 % la probabilité d'une baisse des taux en mai. Les opérateurs s'attendaient auparavant à une baisse des taux dès le mois de mars.

Même si le S&P 500 a progressé, les actions en baisse ont été plus nombreuses que les actions en hausse au sein de l'indice dans une proportion de 1,5 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré 64 nouveaux sommets et 1 nouveau creux ; le Nasdaq a enregistré 117 nouveaux sommets et 68 nouveaux creux.