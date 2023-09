(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* Les trois indices devraient enregistrer des baisses trimestrielles.

* Les données PCE montrent que les pressions sous-jacentes sur les prix s'atténuent

* L'action Nike s'envole après la publication d'un bénéfice supérieur à celui du premier trimestre

* Les indices : Dow en baisse de 0,51%, S&P en baisse de 0,33%, Nasdaq en hausse de 0,08%.

(Mise à jour en milieu d'après-midi)

29 septembre (Reuters) - Le S&P 500 a reculé vendredi, les investisseurs digérant les implications d'un rapport sur l'inflation américaine pour la politique de taux d'intérêt de la Réserve fédérale et ajustant leurs portefeuilles au dernier jour d'un troisième trimestre médiocre pour les actions.

L'indice de référence S&P 500 était également en passe d'enregistrer sa plus forte baisse mensuelle en pourcentage de l'année.

Les données ont montré que l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), excluant les composantes volatiles de l'alimentation et de l'énergie, a augmenté de 3,9 % sur une base annuelle en août, la première fois en plus de deux ans qu'il est tombé en dessous de 4 %. La Fed suit les indices des prix PCE pour atteindre son objectif d'inflation de 2 %.

Les données ont révélé une inflation meilleure que prévu, mais toujours élevée, a déclaré Eric Freedman, directeur des investissements chez U.S. Bank Asset Management.

Entre-temps, a ajouté M. Freedman, nous sommes à la fin du trimestre, et la fin du trimestre s'accompagne de toutes sortes d'activités sur les marchés boursiers et obligataires."

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 172,50 points, soit 0,51%, pour atteindre 33 493,84, le S&P 500 a perdu 14,22 points, soit 0,33%, pour atteindre 4 285,48 et le Nasdaq Composite a gagné 11,56 points, soit 0,08%, pour atteindre 13 212,83.

Parmi les secteurs du S&P 500, c'est l'énergie qui a le plus reculé, perdant 1,9 %, tandis que les valeurs financières ont baissé de 0,7 %. L'énergie est restée de loin le secteur qui a le plus progressé au troisième trimestre.

"L'énergie et les valeurs financières ont été en hausse sur une base relative et elles ressentent un certain effet de rééquilibrage aujourd'hui, a déclaré M. Freedman.

Les trois principaux indices devraient connaître leur première baisse trimestrielle en 2023.

Les données très attendues sur l'indice PCE font suite aux perspectives optimistes de la Fed concernant les taux d'intérêt à long terme, qui ont ébranlé les actions alors que les rendements des bons du Trésor ont atteint leur niveau le plus élevé depuis 16 ans.

Les investisseurs ont également suivi l'évolution de la situation à Washington. Les républicains intransigeants de la Chambre des représentants des États-Unis ont rejeté un projet de loi proposé par leur chef de file pour financer temporairement le gouvernement, ce qui rend presque certaine la fermeture partielle des agences fédérales à partir de dimanche.

Les opérateurs se sont également inquiétés du fait qu'un fonds JP Morgan de 16 milliards de dollars, qui devrait réinitialiser ses positions sur les options vendredi, serait une autre source de volatilité du marché.

Du côté des entreprises, les actions de Nike ont bondi de 7 % après que le plus grand fabricant de vêtements de sport au monde a dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice du premier trimestre.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,1 pour 1 sur le NYSE. Il y a eu 44 nouveaux plus hauts et 91 nouveaux plus bas sur le NYSE.

Sur le Nasdaq, les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,1 à 1. Le Nasdaq a enregistré 39 nouveaux sommets et 135 nouveaux creux. (Reportage de Lewis Krauskopf à New York, Shashwat Chauhan et Shristi Achar A à Bengaluru ; Rédaction de Arun Koyyur, Maju Samuel et David Gregorio)