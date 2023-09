Le S&P 500 a clôturé en légère hausse vendredi, avec des négociations agitées vers la fin de la séance et les trois principales moyennes de Wall Street ont affiché des baisses hebdomadaires, les investisseurs s'inquiétant des taux d'intérêt et attendant avec impatience les prochaines données sur l'inflation américaine.

Les investisseurs se sont inquiétés de la hausse des prix du pétrole et ont attendu avec impatience l'indice des prix à la consommation (IPC) du mois d'août, prévu pour le 13 septembre, en quête de signaux sur les futures décisions politiques de la Réserve fédérale en matière de taux d'intérêt.

Alors que les traders parient sur une probabilité d'environ 93 % que la Fed maintienne les taux à leurs niveaux actuels, après la fin de sa prochaine réunion le 20 septembre, ils évaluent à 53,5 % les chances d'une nouvelle pause lors de la réunion de novembre, selon l'outil FedWatch de la CME.

La hausse des rendements du Trésor américain à deux ans a probablement exercé une pression sur les actions, mais les investisseurs s'inquiètent de la hausse des taux depuis le début du mois d'août, a déclaré David Lefkowitz, responsable des actions américaines chez UBS Global Wealth Management. "Le ton a changé ces dernières semaines en raison de la hausse des taux. Les gens se demandent s'il s'agit d'un risque pour la croissance économique. La hausse des taux va-t-elle entraîner un ralentissement de l'activité, parallèlement à la diminution de l'épargne excédentaire des consommateurs ?", a déclaré M. Lefkowitz, qui a également fait part de ses inquiétudes concernant les valorisations élevées des actions.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 a gagné 6,85 points, soit 0,15 %, pour terminer à 4 457,62 points, tandis que le Nasdaq Composite a gagné 12,69 points, soit 0,09 %, pour atteindre 13 761,53 points. L'indice Dow Jones Industrial Average a gagné 78,53 points, soit 0,23 %, pour atteindre 34 579,26 points.

Les prix du pétrole sont en hausse depuis le début du mois de septembre et sont en passe de connaître une quatrième hausse mensuelle consécutive, et les données de cette semaine ont également alimenté les craintes d'inflation. Les données de cette semaine ont également alimenté les craintes d'inflation. Il s'agit notamment de données sur l'activité des services plus fortes que prévu et d'une baisse des demandes hebdomadaires d'allocations de chômage.

"Je m'attends à ce que l'IPC soit plus élevé que prévu (en raison de la hausse du prix du pétrole)", a déclaré Phil Blancato, directeur général de Ladenburg Thalmann Asset Management.

"Nous sommes confrontés à un problème où, en fin de compte, la Fed pourrait être poussée dans ses retranchements et, bien qu'elle puisse faire une pause en raison de l'effet de décalage, je ne pense pas qu'elle ait terminé.

Les commentaires mitigés des responsables de la Fed ont ajouté à l'incertitude. Le président de la Fed de New York, John Williams, a gardé ses options ouvertes, tandis que la présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, a déclaré que même s'il "pourrait être approprié" de maintenir les taux stables lors de la prochaine réunion, un resserrement plus important pourrait être nécessaire. (Reportage de Sinéad Carew à New York, Shristi Achar A et Amruta Khandekar à Bengaluru ; Rédaction de Arun Koyyur, Vinay Dwivedi et David Gregorio)