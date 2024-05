L'indice S&P 500 a clôturé sur une légère variation lundi, les investisseurs ayant pris une pause après trois hausses hebdomadaires et attendant les chiffres clés de l'inflation et les résultats attendus cette semaine, alors qu'une enquête a montré que les consommateurs s'inquiètent de l'inflation.

Une enquête de la Banque fédérale de réserve de New York, publiée lundi, a révélé que les Américains prévoient une inflation de 3,3 % dans un an par rapport aux 3 % de mars, tandis qu'ils s'attendent à une inflation de 2,8 % dans trois ans. Vendredi, un rapport de l'Université du Michigan a montré que le moral des consommateurs américains était tombé à son plus bas niveau depuis six mois en mai, les ménages s'inquiétant du coût de la vie.

La semaine dernière, le Nasdaq composite et le S&P 500 ont tous deux terminé trois semaines de hausse, stimulés par des rapports de bénéfices solides et des signes de refroidissement du marché du travail qui ont alimenté les paris sur une ou deux réductions des taux de la Réserve fédérale cette année.

Les investisseurs attendaient avec prudence les données de l'indice des prix à la consommation (IPC) du mois d'avril, qui doivent être publiées mercredi. Ils surveilleront également l'indice des prix à la production, les ventes au détail, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage et les résultats des grandes enseignes Home Depot et Walmart, tous attendus cette semaine.

"Les investisseurs sont comme quelqu'un qui regarde par la fenêtre en essayant de voir le temps qu'il fait avant de décider comment s'habiller. Aujourd'hui et demain, tout se jouera autour du rapport sur l'inflation des prix à la consommation de mercredi", a déclaré Burns McKinney, gestionnaire de portefeuille chez NFJ Investment Group à Dallas.

"Au cours des trois derniers mois, c'est ce qui a le plus influencé l'évolution de l'économie. À chaque fois, l'inflation a été un peu plus forte que ce que les investisseurs avaient prévu. Chaque fois que cela s'est produit, les investisseurs ont revu à la baisse leurs attentes en matière de réduction des taux d'intérêt."

Selon les données préliminaires, le S&P 500 a perdu 0,94 point, soit 0,02 %, pour terminer à 5 221,74 points, tandis que le Nasdaq Composite a gagné 49,55 points, soit 0,30 %, pour atteindre 16 390,42 points. L'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 79,17 points, soit 0,20 %, pour atteindre 39 433,67 points.

Anthony Saglimbene, stratégiste en chef d'Ameriprise, a déclaré que la "détérioration marquée du sentiment des consommateurs et l'augmentation des attentes en matière d'inflation", selon les enquêtes sur le sentiment des consommateurs, donnent encore plus de poids aux prochaines données sur l'inflation.

"Les actions sont en quelque sorte bloquées dans cette fourchette de négociation très serrée jusqu'à ce que nous obtenions plus d'informations sur les tendances de l'inflation", a déclaré M. Saglimbene.

Les prix à la consommation de base devraient avoir augmenté de 0,3 % d'un mois sur l'autre en avril et de 3,6 % d'une année sur l'autre, selon les prévisions des économistes interrogés par Reuters avant la publication de mercredi.

Le vice-président de la Fed, Phillip Jefferson, a déclaré qu'il était favorable au maintien des taux d'intérêt jusqu'à ce qu'il soit clair que les pressions sur les prix s'atténuent.

Alphabet a légèrement baissé alors qu'OpenAI, soutenu par Microsoft, semblait sur le point d'annoncer son produit de recherche basé sur l'intelligence artificielle (IA). Meta Platform a également baissé.

Les actions d'Apple ont augmenté après qu'un rapport ait indiqué que la société avait conclu un accord avec OpenAI, le fabricant de ChatGPT, pour utiliser la technologie de la startup sur l'iPhone.

Parallèlement, les actions du détaillant de jeux vidéo GameStop ont grimpé en flèche après que "Roaring Kitty", une ancienne responsable marketing d'une compagnie d'assurance à qui l'on attribue le déclenchement du rallye boursier des mèmes de 2021, soit revenue sur X.com après un hiatus de trois ans.

D'autres noms très court-circuités impliqués dans le rallye des mèmes 2021, y compris AMC Entertainment et Koss Corp, ont également augmenté lundi. (Reportage de Sruthi Shankar et Shristi Achar A à Bengaluru ; Rédaction de Devika Syamnath, Shinjini Ganguli et David Gregorio)