* Amazon en hausse grâce à son projet d'investissement dans la société d'intelligence artificielle Anthropic

* L'énergie est en tête des secteurs, les produits de base s'effondrent

* Goolsbee de la Fed : l'inflation élevée reste un "risque plus important".

* Les indices : Dow en baisse de 0,1%, S&P en hausse de 0,15%, Nasdaq en hausse de 0,2%.

25 septembre (Reuters) - Le S&P 500 a légèrement progressé lundi, soutenu par les actions d'Amazon.com et le secteur de l'énergie, alors que les rendements du Trésor ont augmenté et que les investisseurs attendent les données économiques et les remarques des responsables de la Réserve fédérale plus tard dans la semaine pour avoir des précisions sur la trajectoire des taux d'intérêt.

Les actions ont rebondi après que le S&P 500 ait enregistré la semaine dernière sa plus forte baisse hebdomadaire depuis le mois de mars. Les investisseurs sont confrontés à l'augmentation des rendements des bons du Trésor, qui ont atteint leur niveau le plus élevé depuis 16 ans, après que la Réserve fédérale a fait part de ses prévisions optimistes concernant les taux d'intérêt à long terme.

On assiste à un "bras de fer entre les investisseurs qui semblent de plus en plus préoccupés par la question de savoir si les taux sont plus élevés pour plus longtemps ... et les haussiers qui se demandent si nous avons vu la correction et si nous pouvons commencer à construire à partir de ces niveaux plus élevés", a déclaré Chuck Carlson, président-directeur général de Horizon Investment Services.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 35,07 points, soit 0,10 %, à 33 928,77, le S&P 500 a gagné 6,29 points, soit 0,15 %, à 4 326,40 et le Nasdaq Composite a ajouté 26,75 points, soit 0,20 %, à 13 238,56.

Parmi les secteurs du S&P 500, l'énergie a mené la danse, avec une hausse de 1,4 %. Les secteurs des services publics et de la consommation de base, sensibles aux taux d'intérêt, ont baissé respectivement de 0,5 % et de 0,7 %.

L'indice de volatilité CBOE, connu comme la "jauge de la peur" de Wall Street, a atteint son niveau le plus élevé depuis plus d'un mois.

Le S&P 500 a perdu environ 6 % depuis la fin du mois de juillet, mais reste en hausse de plus de 12 % pour 2023.

Tout au long de la semaine, les investisseurs surveilleront les données, notamment sur les biens durables et l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle pour le mois d'août, et le produit intérieur brut du deuxième trimestre, ainsi que les remarques des décideurs de la Fed, notamment le président Jerome Powell.

Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, a déclaré dans une interview accordée à CNBC lundi que le maintien de l'inflation au-dessus de l'objectif de 2 % de la Fed reste un risque plus important que la politique restrictive de la banque centrale qui ralentit l'économie plus que nécessaire.

En ce qui concerne les entreprises, les actions d'Amazon.com ont augmenté de 1,6 % après que le géant du commerce électronique a déclaré qu'il investirait jusqu'à 4 milliards de dollars dans la startup Anthropic afin de concurrencer les rivaux de plus en plus nombreux dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport de 1,2 pour 1 sur le NYSE. Il y a eu 48 nouveaux sommets et 296 nouveaux creux sur le NYSE. Les valeurs en progression étaient à peu près à égalité avec les valeurs en déclin sur le Nasdaq.