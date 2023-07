L'indice de référence S&P 500 a progressé vendredi dans un marché agité après qu'un rapport sur l'emploi mitigé ait signalé la résistance du marché du travail face au resserrement monétaire agressif de la Réserve fédérale.

Les données ont montré que si la croissance de l'emploi aux États-Unis a ralenti plus que prévu en juin après avoir bondi le mois précédent, les conditions du marché du travail sont restées tendues, avec un taux de chômage en recul par rapport à son plus haut niveau depuis sept mois et des gains salariaux importants qui se poursuivent.

"C'est une période vraiment inhabituelle... nous apprenons que l'économie se porte plutôt bien et que l'emploi est considéré comme un moteur de croissance", a déclaré Steve Wyett, responsable de la stratégie d'investissement chez BOK Financial.

"Mais en même temps, cela place la Fed dans une position où elle a encore du travail à faire.

Les traders ont continué à parier que la Fed relèverait son taux d'intérêt de référence ce mois-ci dans une fourchette de 5,25 % à 5,5 %, mais ils ne s'attendent vraisemblablement pas à d'autres hausses par la suite.

Selon l'outil Fedwatch du CME, ils estiment désormais à 34 % la probabilité d'une nouvelle hausse des taux en novembre, alors qu'ils étaient presque à égalité avant la publication du rapport.

Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, a déclaré qu'il n'était pas en désaccord avec le consensus des décideurs de la banque centrale selon lequel les taux devront être relevés deux fois de plus cette année.

Les principaux indices de Wall Street ont terminé en forte baisse dans le sillage de la séance précédente, l'indice de référence S&P 500 affichant sa plus forte baisse quotidienne en six semaines, après que les chiffres de l'emploi aient montré jeudi que le nombre d'emplois avait plus que doublé en juin.

À 12:05 p.m. ET, le Dow Jones Industrial Average était en baisse de 26,20 points, ou 0,08%, à 33,896.06, le S&P 500 était en hausse de 9,12 points, ou 0,21%, à 4,420.71, et le Nasdaq Composite était en hausse de 67,31 points, ou 0,49%, à 13,746.36.

L'indice Russell 2000, qui regroupe les petites capitalisations, a progressé de 1,5 %, surpassant ses pairs.

Six des 11 principaux secteurs du S&P 500 ont progressé à la mi-journée, les valeurs liées aux matières premières, telles que l'énergie et les matériaux, ayant augmenté de plus de 1 % chacune et surpassant le marché dans son ensemble.

Les trois principaux indices boursiers américains étaient en passe de terminer la semaine en baisse, l'escalade des tensions entre Pékin et Washington ayant également pesé sur le sentiment du marché.

Parmi les autres mouvements, l'indice bancaire S&P 500 a gagné 1,4 %. Toutes les grandes banques, y compris JPMorgan Chase, Citigroup et Wells Fargo, ont progressé avant de publier leurs résultats du deuxième trimestre la semaine prochaine.

Tesla a augmenté de 1,0 % après avoir déclaré qu'elle offrirait aux nouveaux acheteurs de ses véhicules électriques les plus vendus en Chine une prime en espèces équivalant à près de 500 dollars s'ils sont recommandés par un propriétaire existant.

Levi Strauss & Co a chuté de 7,2 % après que le fabricant de vêtements en denim a réduit ses prévisions de bénéfices annuels jeudi.

Les actions cotées en bourse d'Alibaba ont gagné 7,9 % après que les autorités chinoises ont déclaré qu'elles imposeraient une amende de 984 millions de dollars à Ant Group, mettant fin à la révision réglementaire de la société fintech affiliée qui dure depuis des années.

Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 3,45 contre 1 sur le NYSE et de 2,41 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré trois nouveaux records sur 52 semaines et quatre nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq a enregistré 28 nouveaux records et 49 nouveaux records à la baisse. (Reportage de Bansari Mayur Kamdar et Johann M Cherian à Bengaluru, complément d'information de Caroline Valetkevitch ; rédaction de Shinjini Ganguli)