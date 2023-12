Le S&P 500 et le Dow Jones ont atteint un nouveau sommet annuel lundi, bien que les gains aient été modestes avant les principaux catalyseurs du marché cette semaine, notamment les données sur l'inflation et l'annonce de la politique de la Réserve fédérale, qui déterminera les attentes des investisseurs quant à l'évolution des taux d'intérêt.

Les observateurs du marché sont de plus en plus nombreux à penser que la banque centrale a terminé son cycle de hausse des taux d'intérêt et qu'elle pourrait éventuellement les réduire au cours du premier semestre de l'année prochaine. Ces attentes ont contribué à alimenter la hausse des actions au cours des dernières semaines, qui a propulsé le S&P 500 à son plus haut niveau depuis mars 2022 et le Dow Jones à son plus haut niveau depuis janvier de l'année dernière.

En outre, le Nasdaq a clôturé vendredi à son plus haut niveau depuis avril 2022, après que les données ont montré que la croissance de l'emploi s'est accélérée et que le taux de chômage a baissé, tandis qu'un rapport séparé a montré que les attentes en matière d'inflation des consommateurs ont chuté. Ces données ont suscité l'espoir que l'inflation pourrait continuer à ralentir sans que l'économie ne tombe en récession.

Les investisseurs surveilleront les données de l'indice des prix à la consommation (IPC) prévues mardi, qui devraient montrer que l'inflation globale est restée inchangée en novembre, suivies de l'indice des prix à la production (IPP) et de la dernière décision de taux d'intérêt de l'année de la part de la Fed mercredi.

"Je ne pense pas qu'il y ait de raison de réagir avant l'un ou l'autre de ces trois événements. La tendance va rester à la hausse", a déclaré Ken Polcari, associé gérant de Kace Capital Advisors à Boca Raton, en Floride.

"Il est certain que si le chiffre de l'IPC est plus faible, s'il est plus faible que ce qui est attendu, ce sera plutôt haussier parce que cela témoignera du ralentissement de l'inflation, de l'histoire de l'atterrissage de Boucles d'Or.

Le Dow Jones Industrial Average a gagné 99,10 points, soit 0,27 %, pour atteindre 36 346,97, le S&P 500 a gagné 13,89 points, soit 0,30 %, pour atteindre 4 618,26 et le Nasdaq Composite a gagné 20,27 points, soit 0,14 %, pour atteindre 14 424,24.

Les marchés ont presque entièrement intégré le fait que la banque centrale maintiendra ses taux lors de l'annonce de mercredi, mais des questions subsistent quant au calendrier de la première réduction des taux, avec des attentes d'une réduction en mars d'au moins 25 points de base (pb) d'environ 43 % et une probabilité de près de 75 % pour le mois de mai, selon l'outil FedWatch de CME.

Plus tard dans la semaine, la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre (BOE) devraient également faire des annonces politiques.

Les semi-conducteurs ont augmenté de près de 4 %, l'indice PHLX des semi-conducteurs atteignant son plus haut niveau depuis janvier 2022, grâce à une hausse de près de 10 % de Broadcom, après que Citigroup a repris la couverture du fabricant de puces en lui attribuant la note "achat".

Cigna a bondi de 16,2 % après que l'assureur santé a mis fin à sa tentative de négocier l'acquisition de son rival Humana, selon des sources, et a annoncé un plan de rachat d'actions de 10 milliards de dollars. Les actions de Humana ont glissé de 0,7 %.

Nike a gagné 2,7 %, ce qui a contribué à soutenir le Dow Jones après que la société de courtage Citigroup a relevé la note de son action de "neutre" à "achat".

Parmi les autres mouvements, Macy's a grimpé de 21,9 % après qu'un groupe d'investisseurs composé d'Arkhouse Management et de Brigade Capital a fait une offre de 5,8 milliards de dollars pour privatiser la chaîne de grands magasins, selon une source.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse dans une proportion de 1,1 pour 1 sur le NYSE et de 1,49 pour 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 52 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et aucun nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 180 nouveaux plus hauts et 130 nouveaux plus bas. (Reportage de Chuck Mikolajczak ; Rédaction d'Aurora Ellis)