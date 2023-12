(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles)

* Costco grimpe après avoir publié des résultats positifs pour le premier trimestre.

* Darden Restaurants chute suite à des prévisions à la baisse

* L'activité des entreprises américaines s'accélère en décembre - enquête

* Les indices : Dow en hausse de 0,04%, S&P stable, Nasdaq en hausse de 0,46%.

15 décembre (Reuters) - Le S&P 500 et le Dow Jones ont été modérés dans un marché agité vendredi après que les commentaires d'un responsable de la politique monétaire ont atténué l'optimisme récent concernant d'éventuelles baisses de taux l'an prochain, bien que l'indice de référence soit en passe de connaître sa plus longue série de gains hebdomadaires depuis plus de six ans.

Le président de la Réserve fédérale de New York, John Williams, a réfuté les attentes croissantes du marché en matière de réduction des taux d'intérêt, déclarant que la banque centrale américaine se concentre toujours sur la question de savoir si sa politique monétaire est sur la bonne voie pour continuer à ramener l'inflation à son objectif de 2 %.

Ces commentaires interviennent après que la Fed a laissé ses taux d'intérêt inchangés mercredi, reconnaissant le ralentissement de l'inflation et indiquant que des coûts d'emprunt plus faibles se profilaient à l'horizon, ce qui a permis à l'indice Dow Jones d'enregistrer un deuxième record consécutif à la clôture jeudi.

"Ils (la Fed) n'ont pas vraiment souligné (l'environnement salarial) comme un risque pour leurs prévisions d'inflation comme on s'y attendait. Ce que vous avez vu, c'est un changement dans les attentes concernant les actions de la Fed", a déclaré Matt Stucky, gestionnaire en chef du portefeuille d'actions chez Northwestern Mutual Wealth Management Company.

"Le marché a probablement été plus volatil à cause de cela et parce que John Williams est revenu un peu sur ses commentaires.

Les marchés monétaires, cependant, voient toujours 76,1 % de chances d'une réduction des taux d'au moins 25 points de base dès le mois de mars et 96,6 % de chances d'une autre réduction en mai, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Malgré le mouvement de la séance de vendredi, la tournure dovish des événements cette semaine a provoqué une reprise des actions, l'indice de référence S&P 500 visant sa plus longue série de victoires hebdomadaires depuis septembre 2017.

Vendredi, une enquête a montré que l'activité des entreprises nationales s'est accélérée en décembre sur fond de hausse des commandes et de la demande de travailleurs, ce qui pourrait contribuer à apaiser les craintes d'un fort ralentissement de la croissance économique au quatrième trimestre.

Plus tard dans la journée, l'expiration des contrats trimestriels de produits dérivés liés aux actions, aux options sur indices et aux contrats à terme, également connue sous le nom de "triple sorcière", pourrait potentiellement alimenter la volatilité du marché, bien que les fluctuations boursières aient été modérées ces derniers temps.

À 11 h 40 (HE), l'indice Dow Jones Industrial Average était en hausse de 13,18 points, soit 0,04 %, à 37 261,53, l'indice S&P 500 était en hausse de 0,45 point, soit 0,01 %, à 4 720,00, et l'indice Nasdaq Composite était en hausse de 67,48 points, soit 0,46 %, à 14 829,04.

Six des 11 secteurs du S&P 500 étaient dans le rouge, les services publics et les valeurs immobilières sensibles aux taux d'intérêt étant en tête des baisses.

Le Nasdaq, à forte composante technologique, a été soutenu par des géants tels que Microsoft, Nvidia et Amazon.com, qui ont progressé de 1,1 % à 1,5 %.

Intel a augmenté de 4,1 % après que BofA Global Research a relevé le niveau des actions du fabricant de puces de "sous-performance" à "neutre", tandis que Broadcom a progressé de 3,4 % pour atteindre un record de près de 1 150 dollars.

Costco Wholesale a augmenté de 3,9 % après que le détaillant a dépassé les estimations de Wall Street pour les résultats du premier trimestre en raison de la demande de produits alimentaires moins chers.

Darden Restaurants a glissé de 1,2 % après que le propriétaire d'Olive Garden ait prévu des ventes annuelles à magasins comparables inférieures aux estimations.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse, dans un rapport de 1,47 contre 1 sur le NYSE et de 1,27 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 48 nouveaux sommets sur 52 semaines et deux nouveaux creux, tandis que le Nasdaq a enregistré 138 nouveaux sommets et 54 nouveaux creux. (Reportage de Shristi Achar A et Johann M Cherian à Bengaluru ; Rédaction de Shounak Dasgupta et Maju Samuel)