Le S&P 500 et le Dow Jones ont été modérés dans des échanges agités jeudi, alors que le président de la Réserve fédérale Jerome Powell a maintenu sa position hawkish lors du deuxième jour de son témoignage devant la commission sénatoriale, tandis que les gains des valeurs de croissance ont maintenu les pertes sous contrôle.

M. Powell a défendu la nécessité probable de nouvelles augmentations des taux d'intérêt malgré l'impact possible sur l'emploi lors de la deuxième journée d'audition devant la commission.

Entre-temps, la gouverneure de la Fed

Michelle Bowman

a déclaré que "des augmentations supplémentaires des taux d'intérêt" seront nécessaires pour contrôler l'inflation qui, selon elle, a stagné à un niveau élevé depuis la fin de l'année dernière.

Les marchés financiers continuent toutefois de tabler sur une hausse des taux de 25 points de base en juillet et sur aucune autre augmentation par la suite, selon l'outil FedWatch de la CME.

"Il y a un certain niveau d'incertitude et c'est pourquoi vous voyez une sorte d'indirection sur le marché", a déclaré Thomas Hayes, président de Great Hill Capital LLC.

Les gens se disent "écoutez, certains de ces titres ont beaucoup progressé et nous allons maintenant digérer tout cela et voir où va la Fed et ce qui se passe avec les chiffres de l'inflation".

L'indice de référence S&P 500 a oscillé entre des pertes marginales et des gains au cours de la séance après trois jours consécutifs de pertes, les inquiétudes concernant de nouvelles hausses de taux ayant été éclipsées par le rebond des actions des valeurs de croissance à forte capitalisation boursière.

Amazon.com a gagné

3.0

% pour atteindre son plus haut niveau depuis neuf mois et a permis au Nasdaq, à forte composante technologique, de rester à flot. Apple et Microsoft ont également progressé d'environ 1 % chacun.

Tesla a compensé ses pertes initiales à la suite de l'abaissement de Morgan Stanley à "poids égal" pour augmenter de 1,0 %.

Six des 11 principaux secteurs de l'indice S&P ont reculé, l'immobilier et l'énergie étant en tête des pertes, tandis que la consommation discrétionnaire a enregistré les plus fortes hausses.

Pendant ce temps, il y a eu des signes précoces d'un ralentissement du marché du travail alors qu'un rapport a montré que le nombre de personnes déposant une demande d'allocations de chômage pour la première fois s'est maintenu à son plus haut niveau en 20 mois la semaine dernière.

À

12:27

p.m. ET, le Dow Jones Industrial Average

était en baisse de 49,99 points, soit 0,15 %, à

33,901.53

Le S&P 500

était en hausse de 1,58 points, ou 0,04%, à

4,367.27

. Le Nasdaq Composite

était en hausse de 58,45 points, soit 0,43%, à

13,560.65

.

Spirit AeroSystems a chuté de 8,6 % et le constructeur d'avions Boeing a perdu 2,2 %, l'équipementier ayant annoncé qu'il suspendrait la production dans son usine de Wichita, au Kansas, après que les travailleurs ont annoncé une grève à partir du 24 juin.

Les actions cotées en bourse d'Accenture ont chuté de 3,1 % après que la société de conseil en informatique a annoncé un chiffre d'affaires inférieur aux attentes du marché pour le quatrième trimestre.

Darden Restaurants a glissé de 2,0 % après que la société mère Olive Garden a annoncé des perspectives annuelles inférieures aux estimations.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 2,56 contre 1 sur le NYSE et de 1,64 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 12 nouveaux plus hauts et 5 nouveaux plus bas sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq a enregistré 39 nouveaux plus hauts et 89 nouveaux plus bas. (Reportage de Shubham Batra, Shristi Achar A et Medha Singh à Bengaluru ; rédaction d'Arun Koyyur et Maju Samuel)