Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint leur plus haut niveau en un an mardi, après que les prix à la consommation aient légèrement augmenté en mai, renforçant les espoirs que la Réserve fédérale pourrait ne pas augmenter les taux d'intérêt à la fin de sa réunion de mercredi.

Le rapport du département du travail américain a montré que l'indice des prix à la consommation (CPI) a augmenté de 0,1 % le mois dernier par rapport à un bond de 0,4 % en avril, l'inflation de base restant inchangée à 0,4 %.

En glissement annuel, l'inflation globale a augmenté de 4,0 %, un chiffre inférieur aux estimations, reflétant les baisses du coût des produits et services énergétiques, y compris l'essence et l'électricité.

"Les données sont globalement conformes aux estimations du consensus, à l'exception de l'inflation de base qui est restée obstinément élevée", a déclaré Quincy Krosby, stratège mondial en chef chez LPL Financial.

"Pour demain, le marché ne s'attend pas à une hausse des taux et espère que lorsque nous arriverons au 26 juillet, l'inflation de base diminuera de manière plus importante.

Selon l'outil Fedwatch du CME, les traders ont estimé à 92 % les chances que la banque centrale américaine maintienne ses taux d'intérêt dans la fourchette de 5 % à 5,25 % mercredi, mais à 60 % les chances d'une nouvelle hausse de 25 points de base en juillet.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint de nouveaux sommets pour l'année au cours des dernières séances, soutenus par des poids lourds du marché tels qu'Amazon.com, Apple et Tesla.

L'indice de référence S&P 500 a progressé de 21 % depuis son plus bas niveau d'octobre 2022, annonçant un marché haussier selon certains investisseurs.

Le rallye, qui a été largement alimenté par les gains des actions des mégacapitalisations, s'est élargi récemment aux secteurs liés à l'économie, tels que l'énergie et les matériaux, ainsi qu'aux actions des petites capitalisations.

Ces deux secteurs ont progressé respectivement de 1,5 % et de 2,2 %, les prix des matières premières, dont ceux du pétrole et du cuivre, ayant grimpé face à la baisse du dollar, également soutenus par l'espoir d'un soutien accru à l'économie chinoise en perte de vitesse.

L'indice Russell 2000 des petites capitalisations a bondi de 1,4 % pour atteindre son plus haut niveau depuis trois mois.

"Le fait que l'indice Russell 2000 complète l'évolution du Nasdaq permet de repousser les inquiétudes selon lesquelles ce marché reste très étroit", a déclaré M. Krosby.

Les actions cotées aux États-Unis de sociétés chinoises, dont JD.com , Alibaba Group, Baidu et Netease, ont augmenté, suivant les gains des marchés de Shanghai, après que la banque centrale de Chine a abaissé son taux de prêt à court terme pour la première fois en 10 mois.

À 12:49 p.m. ET, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 171,66 points, ou 0,50%, à 34 237,99, le S&P 500 était en hausse de 30,07 points, ou 0,69%, à 4 369,00, et le Nasdaq Composite était en hausse de 97,95 points, ou 0,73%, à 13 559,87.

Oracle a augmenté de 1%, après avoir atteint un record plus tôt grâce à un chiffre d'affaires et des prévisions trimestrielles optimistes, tandis qu'Intel a gagné 1,8% sur les pourparlers avec Arm de SoftBank Group Corp pour être un investisseur d'ancrage dans son introduction en bourse.

Bunge Ltd a gagné 1,8 % après que le négociant en céréales américain et Viterra, soutenu par Glencore, ont annoncé qu'ils fusionnaient pour créer un géant du commerce agricole d'une valeur d'environ 34 milliards de dollars, dette comprise.

Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse, dans un rapport de 3,37 contre 1 sur le NYSE et de 2,41 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 41 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et aucun nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 126 nouveaux plus hauts et 36 nouveaux plus bas.