L'indice de référence S&P 500 et le Nasdaq ont atteint des niveaux record mercredi, après qu'une augmentation plus faible que prévu d'un indicateur clé de l'inflation a renforcé les espoirs de voir la Réserve fédérale réduire ses taux d'intérêt cette année.

Le Dow Jones s'est rapproché de la barre des 40 000 points pour la première fois, tandis que les deux autres principaux indices ont dépassé les records atteints en mars. La tiédeur des données sur les prix à la consommation aux États-Unis en avril a incité les opérateurs à parier davantage sur une réduction des taux directeurs de la Réserve fédérale en septembre et en décembre.

"Il ne s'agit pas seulement des chiffres de l'inflation d'aujourd'hui, mais d'un soupir de soulagement collectif, car les quatre derniers chiffres n'étaient peut-être qu'une peur de l'inflation en début d'année et non quelque chose de persistant", a déclaré Tony Welch, directeur des investissements de SignatureFD. Il a également cité les dernières données sur les ventes au détail et les signes récents de ralentissement sur le marché du travail américain.

"La toile de fond est que les taux n'augmentent pas davantage et qu'ils baissent au mieux", a déclaré M. Welch, ajoutant qu'il pense que l'inflation d'une année sur l'autre ne ralentira pas suffisamment pour inciter la Fed à réduire les taux. "Vous obtiendrez une baisse des taux s'il y a un affaiblissement notable de la toile de fond économique.

Mercredi également, les ventes au détail américaines sont restées étonnamment stables en avril, la hausse des prix de l'essence ayant détourné les dépenses vers d'autres biens, ce qui indique que les dépenses de consommation sont en perte de vitesse.

À 14h24 ET, l'indice Dow Jones Industrial Average a augmenté de 269,69 points, soit 0,68%, pour atteindre 39 827,80. Le S&P 500 a gagné 54,22 points, soit 1,03%, à 5 300,90 et le Nasdaq Composite a progressé de 216,68 points, soit 1,31%, à 16 727,86.

Les actions se sont appuyées sur les gains de mardi, lorsque l'évaluation du président de la Fed, Jerome Powell, sur la croissance américaine, l'inflation et les perspectives de taux d'intérêt a rassuré les investisseurs après des prix à la production plus élevés que prévu pour le mois d'avril.

Les actions ont augmenté depuis le début de l'année grâce à des bénéfices meilleurs que prévu pour le premier trimestre et aux attentes selon lesquelles la Fed sera en mesure de ralentir l'inflation sans nuire à la croissance et de passer éventuellement à la réduction des taux d'intérêt.

Parmi les 11 principaux indices sectoriels du S&P 500, les valeurs technologiques sensibles aux taux d'intérêt et l'immobilier ont surpassé les autres avec des gains respectifs de 2,3 % et 1,8 %. Le secteur de la consommation discrétionnaire a été le seul perdant, avec une baisse de 0,31 %.

Nvidia, en hausse de 3,7 %, a été le plus grand contributeur de points d'indice au secteur technologique, suivi par Microsoft, en hausse de 1,8 %, et Apple, en hausse de 1,5 %.

En ce qui concerne les bénéfices, Walmart devrait donner plus de détails sur les dépenses de consommation lors de la publication de ses résultats jeudi. Les actions du géant de la distribution ont baissé de 0,3 % mercredi, en passe de connaître leur troisième séance de baisse consécutive.

GameStop, la coqueluche des investisseurs dans le commerce de détail, a chuté de 24 %, mettant fin à la forte hausse de cette semaine, entraînée par "Roaring Kitty" Keith Gill, figure centrale de la frénésie des mèmes boursiers de 2021, qui s'est affichée sur la plateforme de médias sociaux X.

D'autres mèmes tels que AMC Entertainment et Koss Corp ont chacun chuté de plus de 20 %.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 2,83 contre 1 à la Bourse de New York, qui a enregistré 588 nouveaux sommets et 33 nouveaux creux.

