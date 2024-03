Les actions américaines ont légèrement baissé lundi, les investisseurs se préparant aux données sur les prix à la consommation et à la production de cette semaine, qui, espèrent-ils, pourraient leur donner une meilleure idée de la possibilité pour la Réserve fédérale de commencer à réduire les taux d'intérêt dans les mois à venir.

Les actions de Boeing étaient en baisse de 3,2 % dans les échanges de l'après-midi. Alaska Airlines a déclaré samedi qu'elle coopérait avec le ministère américain de la Justice dans le cadre d'une enquête criminelle sur l'explosion d'un panneau de cabine d'un Boeing 737 MAX sur l'un de ses vols en janvier.

Boeing a pesé sur le S&P 500, le secteur industriel perdant 0,8 %, tandis que le Dow Jones est resté stable.

Les données sur les prix à la consommation aux États-Unis pour le mois de février sont attendues mardi, avec des prévisions d'augmentation mensuelle de 0,4 % et de 3,1 % sur une base annuelle. Le rapport sur les prix à la production américaine est attendu jeudi.

"Ils ont tendance à être plus volatils... et le marché évoluera certainement avec eux", a déclaré Tim Ghriskey, stratège principal de portefeuille chez Ingalls & Snyder à New York. "Il y a certainement un camp qui dit que nous allons avoir une reprise de l'inflation - ou qu'il y a une bonne possibilité que ce soit le cas - et il y a certainement un camp qui dit que nous allons avoir une déflation, et que cela permettra à la Fed d'abaisser les taux. C'est toujours délicat".

Les données montrant les signes d'une économie robuste ont ralenti le rallye du marché boursier le mois dernier, les traders ayant repoussé de mars à juin les attentes concernant la date de la première baisse des taux de la Fed.

La prochaine réunion de fixation des taux de la Fed aura lieu la semaine prochaine.

Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 12,47 points, soit 0,03 %, pour atteindre 38 735,16, le S&P 500 a perdu 6,07 points, soit 0,12 %, pour atteindre 5 117,62 et le Nasdaq Composite a perdu 33,84 points, soit 0,21 %, pour atteindre 16 051,28.

Les actions du secteur des puces électroniques ont prolongé leurs récentes baisses. Nvidia a baissé de 1,3 %, tandis qu'Advanced Micro Devices a baissé de 4 % et Broadcom a glissé de 1,4 %.

Les actions d'Equitrans Midstream ont augmenté de 1,6 % après qu'EQT Corp a déclaré lundi qu'elle avait décidé de racheter son ancienne unité dans le cadre d'une transaction entièrement en actions. Les actions d'EQT ont chuté de 9,2 %.

Certaines entreprises liées aux crypto-monnaies et à la blockchain, telles que Coinbase Global, ont grimpé alors que le bitcoin a atteint un nouveau record.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en progression sur le NYSE dans un rapport de 1,16 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 1,31 contre 1 a favorisé les titres en baisse.

Le S&P 500 a enregistré 19 nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau plancher ; le Nasdaq Composite a enregistré 50 nouveaux sommets et 61 nouveaux planchers. (Rapport de Caroline Valetkevitch à New York, complété par Bansari Mayur Kamdar et Shashwat Chauhan à Bengaluru, et édité par Pooja Desai et Matthew Lewis)